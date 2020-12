Terviseameti esindaja väitel pole Eesti vaktsineerimiseks valmis

"Kui ma vaatan, kuidas Eestis on planeeritud koroonaviiruse vastu vaktsineerimist, siis ma leian, et seda on tehtud liiga hilja, ja kui täna räägitakse sellest, et on olemas suurepärane plaan, siis ma ütlen ausalt, see ei ole mingi plaan. See on heal juhul vaktsineerimisstrateegia lähteülesanne," ütles Saar usutluses Postimehele.

Tema sõnul on vaktsiinide laialivedamise logistikahange alles väljatöötamisel, perearstid pole saanud vaktsineerimise kohta täpseid juhiseid ning vajalikud koolitused pole veel käivitunud, mis tähendabki, et hetkel Eestil plaani ei ole.

Selline olukord tähendab Saare sõnul seda, et esimesed vaktsineerimised detsembris tehakse propagandaüritusena küll ära, aga pärast seda saabub tõenäoliselt mõneks ajaks vaikus päris vaktsineerimine algab alles kevadel.