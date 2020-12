Riigikogu suitsuvaba Eesti toetusrühma esimehe Tarmo Kruusimäe (Isamaa) sõnul aitab see muudatus säästa Eesti inimeste tervist.

"2018. aasta 1. juunist hakkas Eestis kehtima ülikõrge e-vedelike aktsiis, mille tulemusena lõi õitsele must turg ja piirikaubandus. Aktsiiside kogumise peatamisega kaheks aastaks anname kaupmeestele võimaluse alandada e-vedelike toodete hindu," ütles Kruusimäe.

Tema sõnul annab aktsiisipuhkus võimaluse tarbijate harjumuse muutmiseks, suunates neid tagasi legaalsetesse, laboratoorselt testitud toodete juurde.

Kruusimäe hinnangul on Eesti senine tubakapoliitika põhinenud ainult hurjutamisel, adumata, et inimestel ei ole kerge sõltuvusest vabaneda. "Eesti on tubakasurmades Euroopas kolmandal kohal. End juba tõestanud ja vähem kahjulikud alternatiivseid tubakatooted aitavad inimestel sigarettidest loobuda. Pakkudes alternatiive aitame hoida Eesti rahva tervist," ütles Kruusimäe.

Ta lisas, et ajutine aktsiisi kogumise peatamine aitab leida tulevikuks optimaalse lahenduse, mis esindaks tarbijate ja kaupmeeste huve.

Isamaa, Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) ja Keskerakonna algatatud alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse poolt hääletas kolmapäeval 53 riigikogu liiget. Muudatused jõustuvad 2021. aasta 1. aprillil. Muudatuste kohaselt peatatakse 2022. aasta lõpuni tubakavedelike aktsiisiga maksustamine. Samuti ei kohaldata sel ajal tubakavedelike puhul alkoholi-, tubaka- , kütuse- ja elektriaktsiisi seadust. Perioodil, mil tubakavedelikke ei maksustata aktsiisiga, ei teki tubakavedelike maksumärkidelt aktsiisi maksmise kohustust.

Aktsiisi kogumise peatamisega antakse ettevõtjatele võimalus vähendada tubakavedeliku hinda ja seeläbi luua kasutajatele stiimul toodete soetamiseks Eesti müügikohtadest, mitte piirikaubandusest või salaturult.