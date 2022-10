Elektroonikajäätmetesse jõuavad umbes pooled ühekordsetest e-sigarettidest

Ühekordsed e-sigaretid on üha populaarsem kaup, mille koht pärast kasutamist peaks olema väike-elektroonika jäätmete seas.

"E-sigarette kasutab iga päev umbes neli protsenti inimestest, aga kui vaadata statistika sisse, siis me näeme, et see on kordades kõrgem just noorte inimeste hulgas ja seetõttu on see selgelt kasvav tendents, et e-sigareti jäätmeid visatakse aina rohkem olmeprügisse," rääkis Vakra.

Vakra sõnul lõpetab umbes pool ühekordsetest e-sigarettidest tavaprügi seas.

"See on tegelikult murepunkt number üks tervele sektorile. Ma saan öelda, et ka meie konkureerivad ettevõtted on sellega kimpus, et need akud jõuaks õigesse kohta tagasi. Meie juures konkreetselt on see kampaania, et me ostame ühekordsed tagasi," rääkis Easysmoke'i juhatuse liige Raiko Ääro.

Kast e-sigareti poes, kuhu kogutakse tühjaks saanud e-sigarette, võib täituda enam kui ajaga. Samast poest ostetakse aga päevas vähemalt 50 uut ühekordset e-sigaretti.

Tühjaks saanud e-sigarette saab viia ka jäätmejaamadesse ning elektroonika- ja ehituskauplustesse.

"Veel on akude kogumispunktid avalikes kohtades, aga need ei ole päris õiged kohad, kuhu neid viia. Pluss sealt tekib veel omakorda probleem, et oleme kuulnud, et alaealised kougivad neid välja ja siis kasutavad neid," ütles E-sigareti kaupmeeste liidu juhatuse liige René Suburg.

Keskkonnaameti juht ei plaani ühekordseid e-sigarette keelata, kuid rõhub teadlikkusele.

"Me usume, et täna on ikkagi väga suur hulk inimesi, kes lihtsalt ei mõtle selle peale, et e-sigari sees ongi nii tänapäeva mõttes energiakandja aku kui ka see, mis seda kõike kuumutab ehk tegemist on e-elektroonikajäätmega," selgitas Vakra.

Ta lisas, et probleem pole vaid e-sigarettidega, vaid ka muu pisielektroonika lõpetab üha enam olmeprügis, kus tekib suurem saaste ja põlemisoht.