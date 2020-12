PPA väljastab uue kujundusega passe uuest aastast

Reisidokumentidesse kantavad andmed jäävad samaks, ent kasutusele võetakse mitu uut turvaelementi, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Osa turvaelementidest on silmaga nähtavad, osa sõrmedega kombatavad ning osa kontrollitavad üksnes erivalguses või luubiga.

"Neid elemente on märgatavalt rohkem kui esmapilgul silm haarab. Paljud on ka sellised, mis on tegelikult silmaga nähtavad, aga võib-olla sa ei panegi neid lihtsalt tähele. Mõned on ka sellised elemendid, mille kohta sa ei arva, et see üldse ongi turvaelement," selgitas PPA identiteedi ja staatuse büroo peaekspert Eliisa Sau.

"Näiteks on meil siselehtedel kõik taust ühtlast tooni, aga kui hakata hoolikamalt vaatama, siis sa märkad, et selle tavatausta sisse on põimitud ka suuremad elemendid. Need on väga hästi silmaga nähtavad, aga võib-olla esmapilgul ei hakka silma," lisas ta.