Leedus on koroonaviirus tuvastatud ühtekokku 106 210 inimesel. Praegu on haigeid 58 188, tervenenud on 46 560 inimest, neist 1368 viimase ööpäevaga, teatas reedel riigi statistikaamet.

COVID-19 tõttu on surnud 972 inimest ja veel 490 haigestunut on surnud muudel asjaoludel.

Leedus on seni tehtud 1 476 643 koroonaviiruse testi, neist 12 595 viimase ööpäevaga.

Soomes tuvastati ööpäevaga 354 uut koroonanakkuse juhtumit, ütles terviseameti (THL) ülemarst Taneli Puumalainen Helsingi piirkonna koroonakoordinatsioonirühma pressikonverentsil.

Puumalaise sõnul on nakatumiste kiire kasv kogu riigis viimase kolme nädala jooksul peatunud.

Ühtekokku on Soomes registreeritud 32 582 koroonaviirusesse nakatumist.