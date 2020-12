Leedus tuvastati 3219 nakatunut

Viimase 24 tunniga testiti Leedus 14 062 inimest, kellest nakkus avastati 3219 inimesel. Kokku on Leedus registreeritud 109 429 nakatumist, haigusest on tervenenud 50 589 nakatunut.

Leedu haiglates on praegu 2353 koroonaga nakatunut, neist 198 on intensiivravil. Lisahapnikku saab 1312 patsienti, 132 on kunstlikul hingamisel.

Koroonaviiruse tõttu on Leedus surnud 1005 inimest, muudel põhjuselt on surnud 507 koroonaviirusega nakatunut.

Reedel teatasid Leedu võimud 3181 uuest nakatunust. Seni suurimast ööpäevasest nakatunute ja surnute arvust teatati kolmapäeval, kui tuvastati 3418 uut kooronaviiruse nakkusjuhtu ja 44 surma.