Hololei: Haapsalu raudteel oleks võimalik saada raha EL-i taastusrahastust

Saatejuht Arp Müller küsis Hololeilt, kas Haapsalu raudtee sobib Euroopa Liidult rahastuse saamiseks.

"Kui me räägime nendest põhilistest vahenditest, mis meil on selleks, et taristuinvesteeringuid soodustada, ehk Euroopa ühendamisrahastu, mis on mõeldud suurte ja eelkõige piiriüleste projektide elluviimiseks ja Euroopa nii-öelda ühtsete koridoride reaalsuseks muutmiseks, siis sellest ei ole mingisugust võimalust seda raha taodelda. See ei lähe nende eesmärkidega kokku. Tegemist on ikkagi väikese regionaalpoliitilise meetmega," vastas Hololei aga lisas, et Haapsalu raudtee vastaks Euroopa Liidu säästva liikuvuse prioriteetidele.

"Just nimelt täna öösel leppisid parlament ja liikmesriigid kokku tulevase taastusrahastu põhimõtetes, ehk RRF. See põhineb liikmesriikide enda reformikavadel, mida esitatakse. Ja kui Eesti otsustab selles reformikavas ka seda raha selleks panna, siis ma arvan, et see võimalus on olemas," lausus Hololei.

"Kuna Euroopa Komisjoniga tuleb need reformikavad läbi rääkida, siis ma tean ka seda, et roheleppest lähtuvalt raudteesse tehtavad investeeringud on justnimelt need eelisarvestatavad investeeringud, mida väga soodustatakse osana nendest reformikavadest. Ja kui Eesti peab seda vajalikuks ja on reaalne projekt olemas ja see raha tuleb tegelikult võimalikult ruttu ära kasutada juba mõne aasta jooksul, siis ma arvan, et antud kontekstis võiks Euroopa Komisjon sellesse suhtuda kindlasti positiivselt, sest see edendab neidsamu eesmärke, milles liikmesriigid on kokku leppinud ja mida Euroopa Komisjon loodab ja läbi oma meetmete ka aitab liikmesriikidel reaalselt ellu viia," rääkis Hololei.