Arutelu: kas ÜRO-st on saanud inimõigusi rikkuvate riikide tööriist?

Selle paneeliga tähistas inimõiguste aastakonverents ÜRO 75. sünnipäeva. Paneeli juht Neeme Raud vestles koos Saksa suursaadikuga ÜRO juures Michael von Ungern-Sternbergiga, Rootsi välisministeeriumi ÜRO asjade osakonna asejuhi Carl Skau ning välisminister Urmas Reinsaluga.

Eestikeelsed subtiitrid saab arutelule valida videopleier allservas nupul CC vajutades.

Inimõiguste aastakonverentsi ellukutsuja Mart Nuti (1962-2019) sõnastatud egiidi all "Iga äärmuslikkus on harimatuse tundemärk" toimuv konverents tähistab tänavu iseenda kümnendat ja ÜRO 75. sünnipäeva.

Inimõiguste Instituudi tellitud ja Turu-Uuringute AS-i tehtud veebiküsitlus "Eriolukord vs. Inimõigused", mis tänavu viidi läbi kolmandat korda, näitas, et 87 protsenti Eesti elanikest on jätkuvalt seisukohal, et inimõigustega on meil kõik korras ning 83 protsenti on seda meelt, et eriolukorra piirangud pole rikkunud kellegi inimõigusi.

Võrreldes varasügisega leidis 10 protsenti vastajatest, et tema privaatsust või õigusi on sotsiaalmeedias rikutud ning 7 protsenti arvab, et on ise kellegi inimõigusi rikkunud. 57 protsenti vastanutest arvab sarnaselt eelmise küsitlusega, et Eesti ajakirjandus järgib oma töös inimõigusi, kuid 24 protsenti leiab, et see nii ei ole ja 19 protsenti ei oska öelda.

Novembri teises pooles tehtud veebiküsitluse osales veidi enam kui 1000 Eestis elanikku. Eelmine samalaadne uuring viidi läbi selle aasta mai keskel ja augusti lõpus.