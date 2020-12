USA asepresident lasi end otse-eetris koroona vastu vaktsineerida

Valge Maja sõnul on 61-aastase Pence'i otse-eetris vaktsineerimise eesmärk näidata inimestele vaktsiini ohutust ja tõhusust ning suurendada ameeriklaste usaldust vaktsineerimise vastu, vahendas BBC.

"Ma ei tundnud midagi," ütles Pence pealtvaatajatele ja arstidele pärast esimese vaktsiinidoosi saamist. Kokku on vaja koroonaviiruse vastu saada kaks vaktsiinisüsti.

Koos Pence'iga sai otse-eetris koroonavaktsiini ka tema abikaasa Karen ning peakirurg Jerome Adams.

USA president Donald Trump, kes on koroonaviiruse ise ka läbi põdenud, on öelnud, et ta pole veel end vaktsiini saamiseks kirja pannud, kuid teeb seda sobival ajal.

Valitud president Joe Biden peaks vaktsiini saama järgmisel nädalal. Biden on seadnud eesmärgiks, et tema esimese 100 ametipäeva jooksul peaks saama vaktsineeritud umbes 100 miljonit inimest ehk kolmandik USA elanikkonnast.

Esmaspäeval hakkas USA jagama Pfizer/BioNTechi vaktsiini, selle tõhusus koroona vastu on kuni 95 protsenti. Esimesed kolm miljonit doosi jagatakse üle kogu riigi laiali. Ka Moderna vaktsiini on USA ekspertide paneel heaks kiitnud ning see peaks peagi saama ka USA-s müügiloa.

USA-s on surnud kokku 310 000 koroonaviirusega nakatunud inimest.