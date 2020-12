"Venemaa on saatnud kahepoolse koostööleppe raames mitusada sõdurit ja raskerelvastust," ütles valitsuse kõneisik Ange Maxime Kazagui. "Ka Rwanda saatis mitusada sõdurit, kes on juba kohal ja alustanud lahingutegevust."

Kolm KAV-i mõjukat relvarühmitust, mis kontrollivad suurt osa riigi territooriumist, teatas nädalavahetusel koalitsiooni loomisest ja alustas pealetungi pealinna suunas. KAV-i valitsuse teatel oli tegemist riigipöördekatsega enne 27. detsembri presidendi- ja parlamendivalimisi.

KAV-i opositsiooniliit kutsus pühapäeval lükkama valimisi edasi kuni "rahu ja stabiilsuse taastamiseni" riigis.

Opositsioon on süüdistanud valitsust ulatusliku valimispettuse kavandamises.

ÜRO rahuvalvemissioon MINUSCA teatas pühapäeval, et olukord KAV-is on kontrolli all.

MINUSCA kõneisik Vladimir Monteiro ütles, et relvarühmitused on lahkunud Yaloke linnast ning rahuvalvajad saadeti Mbaikisse, kus laupäeval leidsid aset relvakokkupõrked.

Kõneisiku sõnul on mässulised kaotanud ka oma positsioone Bossembeles ja Bossempteles. "Olukord on kontrolli all," rõhutas ta.

Kesk-Aafrika Vabariigi endise presidendi Francois Bozize partei tõrjus pühapäeval süüdistusi nagu oleks erakond kavandanud riigipööret.

"Me kategooriliselt eitame, et Bozize on millegi taga," ütles endise liidri erakonna KNK kõneisik Christian Guenebem AFP-le. "Valitsus on alati tahtnud õõnestada Bozized."

Bozize (74) tuli võimule riigipöördega 2003. aastal ning ta kukutati 2013. aastal. Eelmisel teisipäeval ütles ta, et tunnistab ülemkohtu otsust, mis keelab tal uuesti kandideerida.

Kreml väljendas seoses KAV-i kriisiga "tõsist muret"

Venemaa jälgib tähelepanelikult poliitilist kriisi Kesk-Aafrika Vabariigis, kus valitsus teatas väidetavast riigipöördekatsest enne sellenädalasi presidendi- ja parlamendivalimisi, teatas esmaspäeval Kreml.

"Mõistagi jälgime ja analüüsime olukorda," ütles president Vladimir Putini kõneisik Dmitri Peskov, kelle sõnul kriis annab põhjust "tõsiseks mureks".

Peskov ei kommenteerinud esmaspäevaseid teateid, mille kohaselt Venemaa on saatnud KAV-i "sadu sõdureid".