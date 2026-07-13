WSJ: Wagneri riismed hingitsevad edasi Aafrika keskosas

Ajaleht The Wall Street Journal kirjutab, et Venemaa palgasõdurite rühmituse Wagner riismed lõid Kesk-Aafrika Vabariiki ulatusliku illegaalse võrgustiku, mille keskmes on opioidne valuvaigisti tramadool.

The Wall Street Journali teatel jäi pärast Jevgeni Prigožini surma Kesk-Aafrika Vabariiki tegutsema kuni 500 Wagneri võitlejat. Need võitlejad tegutsevad nüüd Oubangui jõe ümbruses ning on sinna rajanud impeeriumi, mis tegutseb väljaspool Moskva haaret.

Wagneri võitlejate kontrolli all on oluline salakaubaveo marsruut, nende tegevust juhib Prigožini poeg. Wagner toob nüüd piirkonda suurtes kogustes tramadoolitablette, millest on saanud rühmituse jaoks oluline sissetulekuallikas.

"Lahinguolukorras tarvitatakse tramadooli tohututes annustes. Hirm kaob ja vastupidavus suureneb," ütles Genfis asuva mõttekoja Global Initiative Against Transnational Organized Crime teadur Nathalia Dukhan.

Kontroll tramadooli üle võimaldab Wagneril paremini ekspluateerida riigi rikkalikke puidu- ja kullavarusid. Seda tarvitavad kullakaevanduste töölised, relvarühmituste võitlejad ja presidendi kaardiväe võitlejad.

Salakaubavedajad peavad opioidide vedamise eest maksma Wagnerile ja tema liitlastele kümnist, mis aitab rahastada uute relvade ostmist ja relvarühmituse tegevust. Seetõttu pole Moskva suutnud võtta piirkonnas tegutsevat Wagnerit enda kontrolli alla ning rühmituse riismed on suutnud Kesk-Aafrika Vabariigis kanda kinnitada.

"Kesk-Aafrika Vabariik on riik, kus Wagner oli kõige mõjukam. Nende majanduslikud varad selles riigis, sealhulgas kullakaevandamisega seotud huvid, on säilinud. Venemaa väldib vastasseisu, täpselt nii, nagu toimiti Prigožiniga kuni lennuõnnetuseni," ütles Brüsselis asuva mõttekoja International Crisis Group analüütik Charles Bouëssel.

Suurem osa tramadoolist pärineb Indiast, kust seda eksporditakse ametlikult Kongosse meditsiinilise ravimina. Oubangui jõgi asub Kongo piiril, kohalikud omakaitseüksused on Wagneri kontrolli all.

USA välisministeeriumi endine ametnik Cameron Hudson ütles, et Kesk-Aafrika Vabariigi suhtelise eraldatuse tõttu suutis Wagner vältida suuremat tähelepanu. Nüüd kasvab aga mure, et rühmitus võib laiendada oma mõju Sudaani Darfuri piirkonda, mis võib seal suurendada ebastabiilsust veelgi.