X!

Kreml: CIA juht kohtus Moskvas Venemaa luureametnikega, kuid mitte Putiniga

Välismaa
CIA juht John Ratcliffe lahkunud USA senaatori Lindsey Grahami matusetalituse eel
CIA juht John Ratcliffe lahkunud USA senaatori Lindsey Grahami matusetalituse eel Autor/allikas: SCANPIX/CNP/AdMedia/SIPA
Välismaa

Kreml teatas kolmapäeval, et USA Luurekeskagentuuri (CIA) direktor John Ratcliffe pidas teisipäevasel Moskva visiidil kõnelusi Venemaa luureametnikega, ent ei kohtunud president Vladimir Putiniga.

Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov ütles ajakirjanikele, et Putinit teavitati Ratcliffe'i kõneluste tulemustest, vahendas Reuters.

Visiit toimus ajal, mil sõda Ukrainas eskaleerub ning USA ja Iraani püüdlused sõlmida püsiv rahulepe on takerdunud.

Peskov keeldus aga avaldamast, mida arutati, ega jaganud muid üksikasju.

"Saan öelda vaid seda, et julgeolekuteenistuste kaudu toimusid kontaktid. Saan kinnitada, et Venemaa presidendiga kohtumisi ei toimunud. Loomulikult teavitatakse president Putinit kõigest viivitamata," ütles Peskov.

Küsimusele, kas nii kõrgete USA ametnike visiidid võiksid aidata parandada USA ja Venemaa suhete rasket olukorda, vastas Peskov, et kahe riigi luureagentuuride vahelised kontaktid on positiivsed.

"Need kontaktid jätkuvad sageli isegi kahepoolsete suhete kõige keerulisematel aegadel. Muide, meie president on sellest ka rääkinud. Praegu on aga liiga vara öelda, mil määral aitab see kokkuvõttes tuua kahepoolsed suhted välja praegusest sügavast kriisist," lausus pressiesindaja.

WSJ: USA ja Venemaa on säilitanud Ukraina ja Iraani sõdade ajal töised suhted

USA President Donald Trump võõrustas Putinit Alaskal toimunud Ukraina-teemalisel tippkohtumisel ning Trumpi valitsus tagas kolme Venemaa käes olnud pantvangi vabastamise, kirjutab The Wall Street Journal.

Eelmise USA presidendi Joe Bideni ametiajal külastas toonane CIA direktor ja endine suursaadik Venemaal William Burns 2021. aasta novembris vähemalt korra Moskvat. Burns hoiatas Putinit Ukrainasse sissetungimise eest, tuginedes USA luureandmetele ulatusliku rünnaku plaanide kohta. Venemaa tungis sellele vaatamata Ukrainasse 2022. aasta veebruaris.

Trumpi üks lähimaid nõunikke Ratcliffe on seni viimane Moskvas käinud USA ametnik. Tema visiidile eelnesid Trumpi erisaadiku Steve Witkoffi mitu visiiti. Ühel Moskva-visiidil ja kohtumisel Putiniga saatsid Witkoffi ka Trumpi väimees Jared Kushner ja ametnik Josh Gruenbaum.

Veidi pärast Trumpi ametisseastumist, 2025. aasta märtsis pidasid Ratcliffe ja Venemaa välisluureteenistuse juht Sergei Narõškin esimese telefonivestluse, kus arutati "koostööküsimusi vastastikust huvi pakkuvates valdkondades". Samuti lubati hoida regulaarselt ühendust, et säilitada riikides stabiilsus ning vähendada omavahelist vastasseisu.

Kreml peab Venemaa ja USA luureteenistuste suhtlust tähtsaks, ehkki poliitilised sidemed on Ukrainasse sissetungi, USA Kiievi-toetuse ja Venemaale kehtestatud järjestikuste sanktsioonide tõttu suures osas katkenud.

"USA on toetanud Ukrainat sõja algusest peale ja meie riigi seisukohalt on tegemist vastasega. Samas saavad luureasutuste kolleegid arutada paljusid teemasid poliitikutest märksa vabamalt," sõnas Moskvas tegutseva luuremõttekoja Laboratory Intelligence Express peadirektor Rustam Tšurjakov.

"Venemaa ja USA vahel on kuhjunud palju küsimusi – lisaks Ukrainale ka Ladina-Ameerika, Iraani ja Hiina teemad," märkis Tšurjakov.

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: Reuters, The Wall Street Journal

Samal teemal

UUS HOOAEG

muusikaelamus

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

15:02

Man Cityst lahkub järjekordne poolkaitsja

14:55

Doktoritöö: kuulujutt aitab inimestel segasel ajal maailma mõista

14:52

Suri koomik Sten Erik Allikas

14:50

Ukraina ründas Venemaa suurt naftatöötlemistehast Uuendatud

14:39

Pärimusmuusik Lee Taul avaldas esimese sooloalbumi

14:33

Ungari uus valitsus nimetas Venemaad ohuks Euroopale

14:33

Rein Sikk: Eestit edendab maal kosuv hullus

14:30

Vassiljevi klubi sai Lätis kaotuse

14:14

Arnold Sinisalu: salakohtumist USA ja Venemaa vahel pole korraldatud

14:13

Elon Musk pälvis Ukraina Vabaduse ordeni

eesti raadio äpp

tule tööle!

otse uudistemajast

taustajutud

Loetumad uudised

25.08

Draamateater seiskab kaaslaste jookide sisse MDMA-d pannud Oliver Reimanni lavastused Uuendatud

25.08

USA meedia: CIA juht on Moskvas Uuendatud

25.08

Vene valitsus sai õiguse võtta oma kontrolli alla halvasti kaitstud erataristu Uuendatud

25.08

Suri lauljanna Dolly Parton

25.08

Prokuratuur esitas Isamaale täiendatud kahtlustuse Uuendatud

14:50

Ukraina ründas Venemaa suurt naftatöötlemistehast Uuendatud

08:36

Reimanni juhendaja Mart Koldits: olen käitunud oma südametunnistuse järgi

12:31

Arras: soovitaksin Kõlvartil põhiseadust lugeda

24.08

Liina Raud: sain karmaga tagasi kõik, mida nooruses teistele tegin

25.08

Kai Realo: taas soovib Eesti reguleerida rangemalt kui Euroopa üldiselt

ilmateade

SPORT

15:02

Man Cityst lahkub järjekordne poolkaitsja

14:30

Vassiljevi klubi sai Lätis kaotuse

13:46

Eesti ringrajasõitja Carmen Kraav osaleb F1 Akadeemia testil

13:12

Göteborgi huligaanide lõhkumine maksab üle 28 000 euro

loe: kultuur

14:52

Suri koomik Sten Erik Allikas

14:39

Pärimusmuusik Lee Taul avaldas esimese sooloalbumi

14:10

Tänavuse Jõulujazzi peaesineja on Wynton Marsalis

14:00

Peosarjal Moment astuvad üles Bali Baby ja Majorlilkween

loe: eeter

13:25

Jaak Juske: Pelgulinnas varjasid ennast Toompea pätid

13:22

ERR-i kanalid vahendavad presidendivalimisi kõigil platvormidel

13:15

Aktiivne lapsevanem: võiksime lasteaias laste elu palju rohkem rikastada

13:03

Haapsalu muuseumi juht: muda kujundas Haapsalu

Raadiouudised

13:10

Eterniidijäätmete jaoks on vaja pikemat plaani

12:30

Raadiouudised (26.08.2026 12:00:00)

09:55

Ida-Virumaa erakaevude veekvaliteedi parandamist tuleks toetada

09:50

Korduvate pisivarguste hulk on aastaga veerandi võrra kasvanud

09:45

Politseinikel tekib seaduslik õigus anda sündmuskohal elupäästvat esmaabi

09:20

Raadiouudised (26.08.2026 09:00:00)

25.08

1600 põhikooli lõpetanut pole veel leidnud uut õppekohta

25.08

Paadiomanikud: Tartu vajab uusi sadamakohti

25.08

Päevakaja (25.08.2026 18:00:00)

25.08

Häädemeeste vallale ei sobi meretuulepargi elektritrassi asukoht

Viimased teleuudised

järjejutt

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo