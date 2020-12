Euroopa e-poodides võib aasta algul esineda uute turvanõuete tõttu tõrkeid

Eesti e-šoppaja jaoks ei ole uues süsteemis midagi uut. Kui varem Eestis oleme harjunud pangalingiga makset sooritama või kaardimakset sooritama, siis alati suunatakse meid internetipanka end tuvastama, kus kinnitatakse makseviis.

Põhimõtteliselt sama asi laieneb nüüd üle Euroopa kohustuslikus korras.

Uue süsteemi eesmärgiks on internetis levivate kaardipettuste tõkestamine ning tulevikus ka uute autentimisviiside nagu näiteks biomeetrilise või äpi abil autentimise juurutamine. Küll võib aga uue aasta algul ülejäänud Euroopa netipoodidest ostes maksmisel probleeme tekkida.

"Mitmetes riikides on kohalikud järelevalveorganid andnud kohaliku turu kontekstis täiendavat ajapikendust, mis tähendab, et uute nõuete kasutuselevõtt ei toimu kõikjal üheaegselt," rääkis Swedbanki kaarditeenuste juht Tõnu Ots.

Kui välismaine netipood uut autentimissüsteemi ei rakenda, kuid Eesti seda vastavalt Euroopa direktiivile nõuab, tekib tõrge.

"Üldjuhul tähendab see seda, et makse ei lähe läbi ja sellisel juhul tähendab see, et kaupmees ei ole veel valmis uue lahenduse alusel makseid pakkuma ja siis tuleb kaupmehega kokku leppida mingites alternatiivsetes maksemeetodites," ütles Ots.

Suurema e-kaubanduse käibega riikidest rakendavad mõnekuist täiendavat üleminekuaega näiteks Itaalia ja Saksamaa.