E-poodide pakimahud on aastaga kolmandiku võrra kasvanud

Kaupluste sulgemine annab tööd juurde e-poodidele ning Omniva teatel on pakimahud praegu umbes kolmandiku võrra suuremad kui eelmise aasta kevadel. Poed usuvad, et e-kaubandus saab lähinädalatel hoogu juurde, sest kui ilm muutub kevadisemaks, hakatakse ostma hooajakaupa.

Eelmisel aastal oli e-kaubanduse käive Eestis 1,43 miljardit eurot, arvestas keskpank. 40 protsenti sellest andsid välismaa e-poed. Emor prognoosib 2025. aastaks esmatarbekaupadele e-kanalitest ostlemise osakaaluks kümme protsenti kogu kaubandusest. Seega on e-poodlemine tulnud, et jääda, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Kui eelmisel kevadel osad kaupmehed kasvatasid oma mahtusid kahe-kolmekordseks, siis selleks kevadeks on mahud veel omakorda 30 protsenti kasvanud. /.../ Võib-olla, mis selle muutuse esile toob, on pigem see, et eelmisel kevadel peatus peaaegu täielikult rahvusvaheliste saadetiste kohalejõudmine siia," selgitas Omniva juhatuse liige Kristi Unt.

Kui praegu on Omniva sorteerimiskeskuses veel vaikne, siis kohe-kohe hakkavad liikuma kevadkaubad, muu hulgas muruniidukid, kasvuhooned ja taimed, kuid Hiinast tellitakse ka igasugust pudi-padi, näiteks patsikumme.

"Koduturu pakid ehk Eesti-sisesed pakid - nende suurus on kasvanud. Kui me toome pakiautomaadi võrdluse, siis M ja L suuruslahtri pakkide arv on kasvanud kõige rohkem," ütles Unt.

"Eks see põhiostmine e-poes hakkab paari nädala pärast pihta, kui ilmad lähevad soojemaks ja inimestel tekib vajadus kevadtoodete järgi. Aga kindlasti, mida on näha, on sportlikum toode," ütles Weekendshoes Eesti OÜ tegevjuht Taavi Laeks.

Rimi lõi oma e-poe alles läinud kevadel keset koroonakriisi ja nõudlus on suurem kui täita jõutakse.

"Selle perioodi jooksul on meie äri kasvanud väga palju, ma ütleks mitte kümnetes kordades, aga sadades kordades. /.../ See päevade arv, kui palju ette tuleb tellida, on praegu kolm päeva," rääkis Rimi e-kaubanduse juht Helen Lednei.

"Eelmisel kevadel oli näha seda, et inimesed hakkasid kaupu koguma. Oli näha WC-paberit, kuivaineid. Sel korral me näeme, et massilist kogumist klientidel ei ole," lisas ta.

Poodnik peab aga silmas pidama, et tarbija on aastaga palju teadlikumaks muutnud.

"Ta on harjunud tellima, ta teab oma numbreid, ta on proovinud erinevaid kaupmehi," selgitas Unt.

"Ta ei lepi enam pikkade tarnete ja ebamugavate tagastamis- ja vahetamistingimustega. Kindlasti kaupmehed peavad väga palju tarnekiiruse ja teenuse kvaliteedile tähelepanu pöörama," ütles Laeks.