Leedu rahvusringhääling LRT refereerib tervishoiuministeeriumi poolt valitsusele kolmapäevaks ettevalmistatud dokumenti, mis muuhulgas ütleb, et sõidukites, välja arvatud linna- ja linnalähiliinide sõidukid, ei tohi korraga olla rohkem kui kaks inimest või üks perekond. See tähendab, et keelatud on kolmel eri perest sõbral või töökaaslasel koos sõita.

Kui valitsus ettepaneku heaks kiidab, hakatakse kohe ka piirangust kinnipidamist massiliselt kontrollima.

Lisaks võib edaspidi matustel osaleda maksimaalselt kümme inimest, välja arvatud pere- ja leibkonnaliikmed ning rituaalseid teenuseid osutavad isikud (kirikuõpetajad ja ilmalikud matjad).

Algses dokumendis olid kirjas ka sõiduõppe piirangud, kuid redigeeritud dokumendist on need välja võetud.

Leedus lisandus möödunud ööpäevaga rekordilised 3737 koroonapositiivset, suri 50 inimest. Leedu on kehtestanud karmid piirangud, kui see pole aidanud kuiagi nakatumiste ja koroonasurmade arvu alla saada.

Leedu nakatumisnäitaja viimase kahe nädala jooksul 100 000 elaniku kohta on Euroopa kõrgeim ehk 1430,3.