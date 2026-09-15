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Ukraina otsib rohtu Venemaa uute ründedroonide vastu

Välismaa
Venemaa jätkab Ukraina raudteetaristu ründamist
Venemaa jätkab Ukraina raudteetaristu ründamist Autor/allikas: SCANPIX/ REUTERS/State Emergency Service of Ukrai
Välismaa

Venemaa võttis kasutusele reaktiivmootoriga ründedroonid, mis valmistavad Ukraina õhutõrjele tõsist peavalu. Ukraina droonitööstus püüab nüüd kiiresti arendada masstoodetavaid püüdurdroone.

"Otsime koos kümnete Ukraina ettevõtetega juba odavaid ja masstootmiseks sobivaid lahendusi, eelkõige reaktiivmootoriga droonide tõrjumiseks. Mõned tõrjevahendid läbivad juba lahingukatsetusi," ütles möödunud nädalal Ukraina kaitseminister Jevheni Hmara. 

Senised odavamad tõrjedroonid ei suuda uusi Vene droone alati jälitada ning nende hävitamiseks tuleb kasutada hävituslennukeid ja rakette. See aga võtab riigilt ära ressursse, mida on vaja hoida Venemaa ballistiliste ja tiibrakettide vastu, mis suudavad tekitada palju suuremat kahju.

Veebiväljaanne Politico kirjutab, et rohkem kui 60 kohalikku kaitsetööstusettevõtet kiirustab praegu tõrjevahendite tootmisega, et aidata riigil taevast kaitsta.

"On kolm kuni viis ettevõtet, mis on juba teatavaid tulemusi näidanud," ütles hiljuti president Volodõmõr Zelenski. Ta lisas, et järgmise sammuna tuleb alustada masstootmist.

Venemaa uusimad turboreaktiivmootoriga Geran 5 droonid lendavad kuni 600 kilomeetrit tunnis. Samal ajal lendavad paljud Ukraina püüdurdroonid kiirusega umbes 300 kilomeetrit tunnis ega suuda seetõttu uusimaid Gerane kinni püüda.

Ukraina sõjaväeluure teatel suudab Venemaa toota kuus umbes 3000 Geran 5 drooni. Uued reaktiivmootoriga droonid võtavad sihikule reisironge, ladusid, elumaju ja kaubanduskeskusi.

Ukraina kaitsetööstusettevõtte Vyriy Industries tegevjuht Oleksi Babenko ütles, et Venemaa uusimate droonitüüpide vastu on vaja teistsuguseid vahendeid. Selliste kiiruste juures vajab Ukraina reaktiivmootoriga püüdurdroone, kuna propelleriga droonid ei suuda nendega sammu pidada, märkis Babenko. 

Juunis tutvustasid kaitsetööstusettevõtted Noctis ja Vyriy oma kiiret püüdurdrooni, mis on näidanud häid tulemusi võitluses reaktiivmootoriga droonidega, ütles Babenko.

"Logistika, hanked ja tootmine võtavad samuti aega. Kuid see probleem lahendatakse kindlasti. Paraku tuleb meil aga veel kuu või paar kasutada nende allatulistamiseks kulukamaid vahendeid, nagu hävituslennukite raketid. Või siis tulistada neid sihtmärgi lähedal olles relvasüsteemidest," lisas Babenko.

Babenko lisas, et Venemaa uued droonid, mis olid vastuseks Ukraina edukale tegevusele vanemate Geranide allatulistamisel, ei tulnud üllatusena.

"Kaitseministeerium hoiatas meid, et see probleem on tulemas ja peame olema valmis. Kahjuks polnud kaitsetööstusettevõtted selleks valmis. Ütleksin, et mitte ükski kaitsetööstus maailmas polnud selleks valmis," ütles Babenko.  

Tema sõnul pole kaitsetööstusel piisavalt insenere ega raha. "Meil ei ole neid piisavalt, ka teistel tootjatel pole. Ja siin ongi tagajärjed. Kas suudame tulevikus sarnaseid probleeme vältida? Kindlasti plaanime seda teha, kuid see sõda ei anna alati kõigile aega," ütles Babenko.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: Politico

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