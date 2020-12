USA justiitsministeeriumi hagis väidetakse, et Walmart vähendas teadlikult oma apteekide töötajaid ja survestas neid ravimiretsepte kiiremini täitma, teatas The Wall Street Journal.

Walmarti kokkuhoiupoliitika tegi proviisoritele kehtetute retseptide tagasilükkamise keerulisemaks ja võimaldas laialdast narkootikumide kuritarvitamist terves USA-s, leiab valitsus.

Justiitsministeerium väidab, et Walmart muutis oma kauplustes asuvad apteegid sõltuvust tekitavate valuvaigistite tarnijaks.

"Paljud neist retseptiravimitest ei oleks kunagi tänavatele jõudnud, kui Walmarti apteegid oleksid oma kohustusi täitnud," ütles Tampas asuv hagiga seotud prokurör Maria Chapa Lopez.

USA valitsus leiab veel, et Walmart kehtestas opioididele soodushinnad, mis tõid ostjad lõpuks nende poodidesse. Keskastmejuhid said ettevõtte peakontorist käsu survestada proviisoreid kiiremini töötama, et nii rohkem kliente meelitada.

Samuti leiab valitsus hagis, et apteekrid said vähe abi Walmarti haldusjuhtidelt, kes aastaid ei jaganud teavet kaupluste vahel.

Ühel juhul hoiatasid Walmarti poodides töötavad proviisorid ülemusi, et osad Walmarti poed ei tunnista enam kahtlaseid retsepte ja on arste, kes võtavad makseid sularahas ja keelduvad apteekrite küsimustele vastamast.

"Selle asemel, et analüüsida ravimiretseptide mittetäitmist, peeti Walmartis olulisemaks müügi suurendamist," teatas USA justiitsministeerium.

Walmart on USA justiitsministeeriumi kaebust oodanud ja oktoobris esitas ennetava hagi föderaalvalitsuse vastu.

Walmarti hagi süüdistab justiitsministeeriumi ja ravimiametit (DEA) selles, et nad üritavad ettevõtet süüdistada föderaalvalitsuse enda tegemata jäänud töös.

"Apteekrite süüdistamine opioidide väljakirjutamises on läbipaistev katse ravimiameti dokumenteeritud ebaõnnestumisest, kus nad ei suuda halbadel arstidel takistada opioidide väljakirjutamist," teatas Walmart.

Oma hagis valitsuse vastu väidab Walmart, et ligi 70 protsenti föderaalvalitsuse poolt problemaatiliseks loetud arsti on jätkuvalt aktiivselt tegutsemas.

"Meie apteekritel oli alati õigus keelduda probleemsete opioidiretseptide täitmisest ja nad keeldusid sadu tuhandeid kordi selliseid retsepte täitmast," lisas Walmart.

Walmart on üks paljudest USA suurtest jaemüügiettevõtetest, keda süüdistatakse valuvaigistite agressiivses turustamises.

USA-s suri 2019. aastal opioidide üledoosi tagajärjel 50 000 inimest.

Haiguste tõrje ja ennetamise keskused väitsid eelmisel nädalal, et koroonaviiruse epideemia on USA-s opioidide kriisi sel aastal veelgi süvendanud.