USA osariigid jõudsid opioidide kohtuasjas ravimifirmadega kokkuleppele

Mitu osariiki, sealhulgas New York ja Pennsylvania, teatasid kolmapäeval kokkuleppest USA ravimifirmadega. Kokkuleppele jõuti kolme riigi suurima ravimimüüjaga. Need on McKesson, Cardinal Health ja Amerisource Bergen. Samuti jõuti kokkuleppele maailma suurima tervishoiufirmaga Johnson & Johnson ( J&J).

Järgmise 18 aasta jooksul maksavad Amerisource Bergen ja Cardinal Health kumbki 6,4 miljardit. McKesson aga 7,9 miljardit dollarit ja J&J 5 miljardit dollarit.

Opioidide epideemia on viimase 20 aasta jooksul nõudnud USA-s enam kui pool miljonit inimelu, teatas Financial Times.

"Need ettevõtted teenisid üleriigilisest viletsusest ja surmadest. Täna tegime sellele lõpu," ütles New Yorgi osariigi peaprokurör Letitia James.

Osariikide teatel oli opioidide kohtuasja kokkulepe USA ajaloos suuruselt teine leping. Suurim on 1998. aastal tubakaettevõtetega sõlmitud leping.

"Opioidide epideemia põhjustas ravimitööstuse juhtide armee, kes otsustasid, et rikastuvad inimeste tervise kulul. See kokkulepe tagab, et enam seda kunagi ei juhtuks," ütles Pennsylvania peaprokurör Josh Shapiro.

Ligi 24 miljardit dollarit kulutatakse opioidisõltuvusest tuleneva kahju leevendamiseks. Ülejäänud raha kulutatakse osariikide õigusabikuludele, teatas Financial Times.