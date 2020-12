Samuti eesliinitöötajad: ka lüpsifarmis peab pühade ajal töövalves olema

Koroonakriisi ajal on palju räägitud eesliinil töötavatest arstidest, hooldajatest ja õpetajatest, kuid ometi on veel palju teistegi ametite kandjaid, kes peavad olema töövalves ka pühade ajal.

Näiteks suure lüpsifarmi juhataja Liina Eilmann ja tema elukaaslasest farmimehaanik Veiko Taalkis peavad olema alati valmis selleks, et farmis vajatakse just nende abi.

25-aastane Liina juhib Risti Agro suurfarmi 14-liikmelist kollektiivi, koostab töögraafikud, suhtleb PRIA ja jõudluskontrolliga. Tema elukaaslane, 26-aastane Veiko, vastutab lüpsirobotite ja kogu farmitehnika korrasoleku eest. Pühade ajal nad ennast töölainelt välja lülitada ei saa.

"Siin laudas ikka juhtub midagi, läheb lüpsirobot katki või juhtub loomadega midagi, sa pead ikkagi välja tulema. Kui midagi töölistega juhtub, siis tuleb neid asendada," rääkis Veiko Taalkis.

Liina ja Veiko peres kasvab kaks poega, 6-aastane Leo ja 4-aastane Venno. Liina Eilmanni sõnul on lapsehoidja leidmine raske. Küsimusele, kas end tuntakse eesliinitöötajatena, vastas Eilmann, et tegelikult see nii ongi. "Me hoolitseme selle eest, et inimesed saaksid oma toidu kätte. Kes tarbib piimatooteid, nemad saavad ju piima. Ikka oleme eesliinitöötajad," ütles ta.