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Vahtras: majanduse taastumine ei toimu üleöö

Majandus
Liina Vahtras.
Liina Vahtras. Autor/allikas: Siim Lõvi / ERR
Majandus

Majandus- ja tööstusminister Liina Vahtras (RE) kommenteeris värsket tarbijate majandusliku kindlustunde uuringut ja ütles pessimismi kohta, et majanduse taastumine jõuab tunnetuslikult inimesteni natukene hiljem.

Oktoobris paranes ettevõtjate hinnang majandusele, kuid tarbijad muutusid pessimistlikumaks, selgus statistikaameti avaldatud ettevõtete ja tarbijate majanduslikku kindlustunnet mõõtvate uuringute andmetest.

Ettevõtjate hinnangud praegusele olukorrale ja tulevikuväljavaadetele on paranenud juba mõnda aega, seetõttu majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi hinnangul oktoober üllatusi ei toonud. Tööstussektori seis on viimase nelja aasta parim.

"Neli aastat tagasi toimusid ka muidugi suured negatiivsed sündmused ja siis kindlustunne kukkus. Tänaseks me oleme sellest august välja roninud. Kuid tarbijate majanduslik kindlustunne on küsitluste järgi kukkunud poole aasta madalaimale tasemele," ütles majandusministeeriumi peaanalüütik Mario Lambing.

Alates maist teeb konjunktuuriinstituudi asemel majandusliku kindlustunde uuringuid statistikaamet, mida kord kvartalis kommenteerib majandus- ja kommunikatsiooniministeerium. Esimesel korral annab hinnangu ka vastne majandus- ja tööstusminister Liina Vahtras.

"Majanduse taastumine ja paranemine võtabki aega natukene rohkem, see ei toimu üleöö. Inimesed tunnetavad seda, et neil on läinud tegelikult paremaks. Ja kõik see tulumaksureform, mis aasta alguses läbi viidi, tunnetuslikult jõuab lihtsalt natukene hiljem," ütles Vahtras.

Inimesed on muutnud tuleviku suhtes ettevaatlikumaks kõrge mootorikütuse hinna ja talvise kütteperioodi tõttu.

"Kui sel aastal tuleb talv külmem, kui küttearved tõusevad, siis valitsus arutab seda, kuidas seda kompenseerida nii eratarbijatele kui ka ettevõtetele," ütles Vahtras.

Mario Lambingu sõnul on küsitleja vahetus muutnud tarbijate arvamused pessimistlikumaks.

"Üks asi on jah, küsitleja vahetus, aga suurem muutus võis tulla sellest, et telefoni asemel küsitleti tarbijaid nüüd veebi teel ja seal võivad need tulemused anda erinevaid tulemusi, isegi kui sa küsid täpselt sama inimese käest sama küsimust," sõnas Lambing.

Toimetaja: Aleksander Krjukov

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

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