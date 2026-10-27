Pangad on seni mullusest üheksa protsenti rohkem kasumit teeninud

Pangad teenisid Eestis aasta esimese üheksa kuuga 539 miljonit eurot kasumit ehk umbes üheksa protsenti rohkem kui aasta tagasi.

Kasumeid toetasid laenuportfelli suurenemine ja euribori tõus, mille mõjul kasvas pankade intressitulu, teatas Eesti Pank.

Samuti mõjus kasumile hästi laenuallahindluste vähenemine, mis tähendab, et pangad hindasid võimalikke laenukahjumeid varasemast väiksemaks.

Mõnevõrra on seevastu suurenenud pankade halduskulud, eelkõige personalikulud.

Keskpank märgib, et pankade intressitulu on kasvanud märksa kiiremini kui intressikulu.