Piiskop Jourdan: meie vastus koroonale võiks olla, et keegi ei jää üksi

Laupäeva hilisõhtul pääsesid Tallinna Peeter Pauli katedraali vaid need, kes olid end varem kirja pannud. Need, kes kirikusse ei pääsenud, said kõike jälgida õues, kus kiriku fassaad oli muudetud suureks ekraaniks. Algas jõuluöö püha missa.

Rooma katoliku kiriku piiskop Philippe Jourdan kirjutas oma jõululäkituses, et sellel aastal tulid jõulud ilma suurte sündmusteta. Jõulupühal ei näe inimesed enda kõrval seekord kõiki neid, keda tahaksid näha. Piiskopi sõnul võiksid kõik tunda end seekordsete jõulude ajal ühise perena, kes ei jäta pühade ajal kedagi üksi.

"Isegi need, kes peavad olema füüsiliselt üksi, tunneksid meie lähedust. Et me helistaksime neile, et me kirjutaksime neile. Kui sellel aastal on üks vastus, mida meie saame anda koroonale, on just see, et keegi ei jääks üksinda. Et me ei oleks igaüks oma peres, vaid oleksime üks suur pere, kes hoolib," lausus Jourdan.

Koos katoliiklaste ja luterlastega tähistavad praegu jõule ka Eesti apostlik-õigeusu kiriku kogudused. Metropoliit Stefanus tänas oma pöördumises arste, õdesid ja kõiki meditsiinitöötajaid nende pühendumuse eest. Tema sõnul tuleb meeles pidada neid, kellel pole läinud hästi.

"Neid, kes on oma töö kaotanud, unustatud või ükskõik mil viisil halvasti koheldud. Andku jumalik laps neile kõigile lohutust ja kaitsku neid nende katsumustes ja hoidku neid kõige halva eest. Ilusat ja püha uut aastat," ütles metropoliit Stefanus.