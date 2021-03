Õigeusukirik soovib eksiilis surnud metropoliidi Eestisse ümbermatmist

"Palume kultuuriministeeriumilt koostööd, et saaksime tuua Rootsist Eestisse metropoliit Aleksandri säilmed ning et saaksime need siia ümber matta meie kiriku autonoomia 100. aastapäeval," kirjutas EAÕK Tallinna ja kogu Eesti metropoliit Stefanus oma pöördumises kultuuriministeeriumile.

EAÕK tähistab kiriku autonoomia sajandat aastapäeva 2023. aastal.

Kultuuriminister Anneli Oti allkirjaga vastuses soovitatakse EAÕK-l pöörduda koostööks siiski riigikogu kantselei poole, kuna metropoliit Aleksander, kodanikunimega Aleksander Paulus, oli olnud ka riigikogu liige.

"Teie palve koostööks, et tuua Rootsist Eestisse metropoliit Aleksandri säilmed, edastame Riigikogu Kantseleile. Metropoliit Aleksander oli Riigikogu IV koosseisu liige ja tema säilmete ümbermatmise asjus oskab aidata Riigikogu Kantselei," vastas minister.

EAÕK Tallinna peapiiskopkonna nõukogu liige, ülempreester Aleksander Sarapik rääkis ERR-ile, et kirik on metropoliidi säilmete Estisse toomisest rääkinud tema lähedastega rääkinud ning perekonnaga on kokkuleppe nende igakülgseks abiks.

Metropoliiti Aleksandri säilmed plaanitakse matta Tallinna Issanda Muutmise Peakiriku hoov Suur-Kloostri tänaval, kuhu EAÕK kavatseb rajada kirikupeade matmiskoha, ütles ülempreester.

Sarapik rääkis ka, et EAÕK pöördub abi saamiseks ka riigikogu õigeusklike saadikute toetusrühma poole.

Pärnu preester Aleksander Paulus pühitseti 1920. aastal Tallinna Püha Neeva-Aleksandri katedraalkirikus Pihkva ülempiiskopi Eusebi ning Soome ja Viiburi peapiiskopi Serafimi poolt Tallinna ja kogu Eesti piiskopiks ning 1923. aastal sai ta Tallinna ja kogu Eesti metropoliitdiks. 1944. aastal lahkus ta Nõukogude okupatsiooni eest Saksamaale ning siirdus sealt 1947. aastal Rootsi, kus jätkas kuni 1953. aastani EAÕK tegevust eksiilkiriku juhina.

EAÕK metropoliit Aleksander Autor/allikas: Eesti Rahvusarhiiv

Metropoliit Aleksander valiti riigikogu IV koosseis (1929-1931) liikmeks, ta oli Rahvuskogu II koja liige 1937 ja Riiginõukogu liige õigeusu kiriku esindajana 1938.

Metropoliit Aleksander suri 1958. aastal Rootsis ning on maetud Stockholmi Metsakalmistule. Kirikupea surnukeha pandi mulda metallkirstus arvestades tema tulevast ümbermatmist Eestisse.