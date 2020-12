Eesti ajaloo suurimat vaktsineerimist korraldab praegu 76 tervishoiuteenuse pakkujat. Tippajal, kui lisanduvad perearstid, on võimalik vaktsiini saada 1000 süstimispunktist. Lõpuks kogu elanikkonnale laieneva immuniseerimise põhiliseks läbiviijaks saavadki perearstikeskused. Kõik vaktsineerimised registreeritakse ja kantakse patsiendiportaali. Vaktsineerimise sertifikaati võib hiljem vaja minna näiteks välismaale sõites.

Ida-Tallinna Keskhaiglas käis esmaspäeval vilgas töötatajate vaktsineerime. Koroonaviiruse vastase vaktsiini süstimine ei erine teistest vaktsineerimistest, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Töötajale teavitatakse täpselt kellaaeg, millal tulla. Siis ta tuleb kohale, registreerib ennast, seejärel suundub vaktsineerima. See käib väga kiiresti ja seejärel läheb jälgimise alale, kus ta peab viibima vähemalt 15 minutit, et olla veendunud, et vaktsiin ei ole andnud mingeid kõrvaltoimeid või reaktsioone. Poole tunniga peaks arvestama," ütles Ida-Tallinna Keskhaigla õendusjuht Ülle Rohi.

Enne vaktsineerimist selgitab registeerija välja inimese tervisliku seisundi ja vastunäidustused. Üldiselt on Pfizeri vaktsiin töökindel ja sobib peaaegu kõigile, kes on vanemad kui 16 aastat. Kui eesliini töötajad ja riskigrupid on vaktsineeritud, siis alates järgmise aasta teisest kvartalist saavad vaktsineerida kõik soovijad.

Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskuse (TEHIK) direktor Katrin Reinhold selgitas lähemalt. "Inimesega võtab ühendust perearst, tööandja tervishoiuteenuse eest vastutav isik või hooldekodu esindaja. Perearst on ikkagi põhiline, kus toimub see töökorraldus, et kes nädala aja jooksul pääsevad vaktsineerima," rääkis Reinhold.

Perearst lähtub kutsumisel oma patsientide nimistust. Registeeritud vaktsineerimise andmed kantakse patsiendiportaalis iga inimese digilukku.

"Neid saab inimene ise vaatada digiloo kaudu ja seal on vaktsineerimispass, seal on sisse kantud kõik need vaktsineerimisteatised, mis on saadetud tervishoiu teenuse ostutajate poolt," sõnas Reinhold.

Immuniseerimispassi kantud koroonavaktsiini andmed võivad juba peatselt muutuda oluliseks sisenemisel teistesse Euroopa Liidu riikidesse. Ühtne sertifikaat on praegu väljatöötamisel¤W4 81 ]] C2.5 G 0 [[

"Ühel hetkel on plaanis, kui on selline lahendus Euroopa Liidu üleselt kokku lepitud, ka kindlasti Eestile selline arendus ära teha, et inimene saaks tõendada oma vaktsineeritust," lausus Reinhold.

TEHIK hakkab iga ööpäeva järel avalikustama vaktsineerituse andmeid.