Euroopa Komisjon pani reedel paika minimaalsed nõuded, mida sertifikaadid peavad sisaldama ja andmevahetuse parameetrid ning ootab nüüd sellele liikmesriikide heakskiitu. Loodav vaktsiinisertifikaatide protokoll annaks aluse sertifikaatide tunnustamiseks EL-üleselt ning kõikide liikmesriikide tervishoiusüsteemis. Edaspidi võidaks selle kasutust laiendada Maailma Tervishoiuorganisatsiooni (WHO) vahendusel ülemaailmseks, kirjutas väljaanne Bloomberg teisipäeval.

Sotsiaalministeeriumi e-teenuste arengu ja innovatsiooni valdkonna nõunik Aurora Ursula Joala ütles ERR-ile, et huvi nii maailmas kui sealhulgas ka Euroopas vaktsineerimise sertifikaati vastu võtta on väga suur.

Kui käivituks süsteem, mis võimaldab riikidel vahetada vaktsineerimistunnistuste andmeid, siis võiks see hakata asendama praegu reisimisel seatud karantiini- ja testimisnõudeid, märkis Bloomberg.

Vaktsiinisertifikaatide teema tuleb arutusele ka neljapäeval toimuva virtuaalsel Euroopa Ülemkogul, mille kokku kutsunud ülemkogu eesistuja Charles Michel kirjutas oma kutsekirjas liikmesriikide valitsusjuhtidele, et soovib arutelu ühtse lähenemise saavutamiseks sertifikaatide kasutamisele.

Hirm sertifikaatidega kaasneva diskrimineerimise ees

Siiski ei poolda mitte kõik vaktsineerimistunnistuste kasutuselevõttu vabaduste taastamise eeldusena, nähes selles ohtu diskrimineerimiseks ja ühiskonna lõhestamiseks.

Nii teatas Prantsusmaa Euroopa asjade minister Clement Beaune pühapäeval, et arutelud vaktsiinipassi kasutuselevõtu üle liikumisvõimaluste taasavamiseks Euroopas on "väga enneaegsed". "Nii kaua, kuni me ei ole alustanud laiade masside vaktsineerimist, ega võimalda kõigile kaitsesüstimist, ei saa me inimestele öelda, et nende tegutsemisvõimalused on piiratud, kuna nad ei ole vaktsineeritud," vahendas portaal EurActiv.com Beaune'i sõnu.

Vaktsineerimistunnistuste suhtes väljendas eelmisel nädalal kahtlust ka Kanada peaminister Justin Trudeau, kelle hinnangul oleks olukorras, kus valdav osa riigi elanikest plaanib lasta ennast vaktsineerida, sellekohase sertifikaadi juurutamine riiki ja ühiskonda lõhestav, vahendas Reuters.

Sisuliselt sama on leidnud ka Euroopa Ülemkogu eesistuja Michel, kes ütles Hollandi teleprogrammile Buitenhof TV, et vaktsiinisertifikaate ei saa enne kasutusele võtta, kui rohkem inimesi on vaktsineeritud. "Kui sertifikaat juurutatakse liiga vara, siis see võiks põhjustada Euroopas suurt pahameelt," vahendas väljaanne Politico Micheli.

Politico sõnul annab Michel endale aru, et riikide liidrid peavad leidma tee, kuidas tõrjuda pma kodumaal vaktsiinivastaste propagandat ning mitte jätta muljet, et vaktsineerimine tehakse kohustuslikuks.

"Samas on ka Eestis vaja kokku leppida see, kuidas vaktsineerimine hakkab andma inimestele piirangute leevendust - näiteks selliselt et vaktsineeritud inimene ei peaks jääma lähikontaktsena isolatsiooni. Valitsuses toimus esimene arutelu sel teemal 12. jaanuaril, kuid siis veel otsusteni ei jõutud. Järgmine arutelu sel teemal on praegu kavandatud 28. jaanuariks," ütles sotsiaalministeeriumi pressiesindaja Eva Lehtla ERR-ile.

Turismiriigid loodavad leevendust

Siiski on mitmed turismist elatuvad riigid väljendanud suurt huvi vaktsiinisertifikaatide kiire juurutamise vastu.

Nii kutsus Kreeka peaminister Kyriakos Mitsotakis 12. jaanuaril Euroopa Komisjoni üles töötama välja vaktsineerimissertifikaati, lootes sellest abi tugevalt turismist sõltuva Kreeka majanduse turgutamisele, vahendas EurActiv.com. Portugali peaminister António Costa toetas oma Kreeka kollegi: "Riikide nagu Portugal või Kreeka majanduse jaoks on turism eriti tähtis. Seega on oluline tunda ennast turvaliselt, kui reisida suvel Portugali või Kreekasse," rääkis ta Politico teatel.

EurActiv tõi välja, et äsjase küsitluse kohaselt toetab 62 protsenti prantslastest mõtet teha vaktsiniinisertifikaadi omamine reisimise lubamise eeltingimuseks.

Euroopa lahendus võib laieneda kogu maailma

Euroopa Liidus käivitatav vaktsiinisertifikaatide vastastikuse tunnustamise lahendus võib Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) kaudu saada ka ülemaailmse raamistiku aluseks

"WHO palus detsembris Euroopa riikide sisendit vaktsineerimise sertifikaatide andmestiku loomiseks, et uuendada praegu WHO poolt kasutusele antud vaktsineerimise kollast kaarti. Eesmärk on luua paberversiooni kõrvale ka digitaalne versioon, mida saaks kasutada ka piiriüleselt. Praeguseks on Euroopa riikide esindajad läbi Euroopa e-Tervise Võrgustiku esitanud WHO-le oma ettepanekud ning loodetavasti valmib WHO dokument aasta esimeses pooles," ütles sotsiaalministeeriumi e-teenuste nõunik Joala.

Sama rääkis ka riigikantselei strateegiabüroo diginõunik Marten Kaevats, kelle sõnul on Eesti üks selle lahenduse väljatöötamise eestvedajaid.

Vaktsiinisertifikaatide riikidevahelise tunnustamise platvormi töötab välja ka Eesti ettevõte Guardtime.