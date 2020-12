Leedu: EL-i ja Hiina leping ei tohi õõnestada Astravetsi boikotti

Euroopa Komisjonil paluti tagada, et leping ei takistaks Astravetsi elektri importi keelava seaduse jõustamist, ütles minister ning lisas, et komisjon ei ole veel vastanud.

"Leedu energiasektor, mida kaitseb niinimetatud Astravetsi-vastane seadus, on väga tundlik," lausus Landsbergis. "Seetõttu väljendasime me Euroopa Komisjonile oma põhimõttelist seisukohta, et seaduse punktid lisataks sellesse lepingusse ja et see ei tekitaks võimalike investorite jaoks väärarusaama, et Leedu nõustub investeeringutega, mis lubavad elektrikaubandust ebaturvaliste elektrijaamadega."

"Me ütlesime, et see on meie põhimõtteline seisukoht. Me ei ole veel vastust saanud, kuid me loodame, et meie argumente võetakse kuulda," ütles Landsbergis.

Leedu valitsus leiab, et Vilniusest umbes 50 kilomeetri kaugusele ehitatud tuumajaam ei vasta ohutusnõuetele. Riik on elektriimpordi tuumajaamast keelanud ja kaasanud boikotti ka teised Baltimaad.

Euroopa Liit on lähedal investeerimislepingule, kus üks tundlikum küsimus on Hiina ligipääs EL-i energiaturule. Eeldatavasti jõutakse leppeni lähipäevil.

Landsbergise sõnul on leping mõlemale poolele majanduslikult kasulik ning sisaldab ka tingimust, et Hiina ühineb rahvusvaheliste konventsioonidega, mis keelavad sunnitööjõu kasutamise.