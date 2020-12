Eesti toetab EL-Hiina investeeringutelepet hoolimata mõnest küsimusest

"Liikmesriigid on väljendanud oma kõhklusi ja ka Eestil on oma küsimärgid. Küsimärgid on üleval ajastuse osas, mis puudutab Atlandi-ülest koostööd ja teiseks seda, mis puudutab inimõiguste kaitset," ütles Reinsalu kolmapäeval ERR-ile.

Euroopa Komisjon, mis EL-i nimel Hiinaga läbirääkimisi on pidanud, teatas esmaspäeval 27 EL-i suursaadikule investeerimislepingu läbirääkimiste viimastest edusammudest. Ükski saadik ei väljendanud vastumeelsust ja kokkulepe võidakse sõlmida juba sel nädalal, teatas väjaanne Euobserver.com. Kolmapäeval andsid Euroopa Liidu liidrid ja Hiina president Xi Jinping investeerimislepingule põhimõttelise heakskiidu.

