SYNLAB langetab koroonatesti hinda

Kui seni tuli tasulise testi eest välja käia 78 eurot, siis uuest aastast on hind 58 eurot, teatas ettevõte.

Perearsti saatekirjaga on Eesti elanikele testimine jätkuvalt vabatahtlik ja tasuta, selle teenuse eest tasub terviseamet vastavalt koroonaviiruse proovide võtmise ning võetud proovide testimise riigihanke tulemuste alusel sõlmitud lepingule.

2021. aasta alguses jõustuv hinnamuutus puudutab ennekõike tervishoiuteenuse osutajaid, kellele hakkab üks koroonatest maksma haigekassa hinnakirja järgi 51,81 eurot. Samuti väheneb hind kõigile, kes soovivad teha tasulist testi, mis maksab SYNLAB-is koos proovivõtu ning isikukaitsevahendite lisakuluga nüüd 58 eurot.

Ninaneelust võetava koroonatesti hind kujuneb mitme protsessi ja materjalikulu järgi. Esiteks läheb tarvis proovide kogumiseks ja laborisse transpordiks erinevaid vahendeid, nagu isikukaitsevahendid, proovivõtutarvikud, materjalid proovide pakendamiseks ja transpordiks, logistikaautod. Teiseks on proovide analüüsiks vaja spetsiaalseid vastava ohutustasemega laboriruume, mitmesugust aparatuuri, reagente, tarvikuid jne. Üleval tuleb hoida taustsüsteemi ehk spetsiaalselt välja töötatud IT-lahendusi testimisaegade broneerimiseks, saatekirjadega toimetamiseks, perearstide ning teiste tellijate ja labori infosüsteemide vahel tellimuste, tulemuste ja muude andmete operatiivseks vahetamiseks.

Neljandaks on inimfaktor. Iga prooviga tegeleb ligi 20 inimest, kokku on avaliku testimisega seotud üle 650 erineva meditsiiniasutuse töötaja – kõnekeskuse, testimispunktide ja labori personal, proove transportivad autojuhid, protsesse toetavad IT-, ostu-ja laospetsialistid, personalitöötajad jpt.

SYNLAB-i teatel võimaldasid testihinda langetada investeeringud, laboritegevuste jätkuv automatiseerimine ning tugiprotsesside optimeerimime. Samuti võimaldas terviseametiga sõlmitud uus, 2021. aasta lõpuni kehtiv koostööleping teha senisest suuremahulisemaid proovivõtu- ja laboritarvikute, isikukaitse- ja muude vahendite tellimusi.