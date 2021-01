Mõlema maakohtu uue esimehe ametiaeg algab 1. jaanuarist ning kestab seitse aastat. Kohtute praeguste esimeeste ametiajad lõppesid möödunud aastaga.

Justiitsminister Raivo Aegi sõnul on Astrid Asi end tõestanud võimeka ning tasakaaluka juhina, kel on selge visioon, kuidas oma teadmiste ja kogemustega suunata Harju maakohtu arengut.

"Oma praeguses ametis Viru maakohtu esimehena on Astrid Asi näidanud, et tal on valmisolek ja oskused edendada häid suhteid ning koostööd asutuse sees, teiste kohtuasutuste ja koostööpartneritega. Minu ootus on, et uus esimees on tugev juht, kes aitab taastada kohtunike töörahu selles majas," on Aeg öelnud, lisades, et Harju maakohtu seest ühtki teist võrreldava juhtimiskogemusega kandidaati konkursile ei tulnud.

Asi sõnul on ta asutuse või üksuse juhtimisel eelistanud alati väärtuspõhist lähenemist ningavatud, motiveerivat ja tagasisidestavat organisatsioonikultuuri. "Neist üldpõhimõtetest lähtun ka Harju maakohtu juhtimisel," sõnas ta.

Pärnu maakohtu esimeheks nimetatud Toomas Talvistel on justiitsministri sõnul juhtimiseks vajalikud eeldused, isikuomadused ja tahe. "Tegemist on pikaaegse ja kogenud kohtunikuga, kel on kindel ja läbimõeldud visioon, kuidas Pärnu maakohut juhtida ja arendada," ütles minister.

Talviste lubas tegeleda pikalt kestnud põlvkonnavahetuse muredega kohtunike hulgas ning säilitada kohtu põhiväärtused.

"Usun, et suudan anda vajaliku panuse nii Pärnu maakohtu kui üldse kohtute arengusse, tulla toime juba mitu aastat kestva ja veel pikalt jätkuva põlvkonnavahetuse muredega kohtunike hulgas ning säilitada kohtu põhiväärtused: usaldusväärsuse, asjatundlikkuse ja sõltumatuse," rääkis ta.

Kandidaadid valis sisekonkursil kandideerinute hulgast välja konkursikomisjon, kuhu kuulusid üks riigikohtunik, kaks ringkonnakohtunikku ning kaks justiitsministeeriumi ametnikku.