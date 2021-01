Riiklikud infotelefonid kolisid ühe numbri alla

Kui elust väsinud rebane teeb viimase hingetõmbe teie linnakodu ees või märkate maale sõites maanteele kukkunud puud, siis nüüd tuleb valida number 1247, sest see asendab keskkonna- ja maanteeinfo telefoni.

"Maanteeinfotelefonile 1510 helistatakse enamasti siis, kui teedel on takistused või teede seisukorra osas, samuti siis, kui ilmastikuolud muutuvad, kui muutuvad läbimatuteks või sinna samamoodi tormiga kukuvad puud," rääkis "Aktuaalsele kaamerale" häirekeskuse riigiinfo telefoni 1247 juht Karmen Oks.

Keskkonnainfotelefonile 1313 helistavad inimesed, kui teedel on hukka saanud metsloomad või kui ka linnas on hukkunud loomad või viga saanud.

Keskkonnainspektsiooni nõuniku Himot Marani sõnul helistati keskkonnainfotelefonile peamiselt selleks, et anda teada keskkonnaalastest õigusrikkumistest, näiteks salaküttidest, ebaseaduslikust kalapüügist või metsa langetamisest. Maran loodab, et tuntud numbrite kadumisest segadust ei teki.

"Sisuliselt midagi ei muutu, täpselt samasugused teated peaksid tulema sinna 1247, mis tulid 1313. Teisest küljest seetõttu, et esialgu veel 1313 võetud kõned suunatakse sinna ümber uuele numbrile," ütles Maran.

Kuigi aastas helistatati nii maantee- kui ka keskkonnainfo numbrile kümneid tuhandeid kordi, peab häirekeskus mõistlikuks koondada nende kõned 1247 numbrile. Oksa sõnul on edaspidi lihtne meelde jätta, et kiire abi saamiseks tuleb valida 112 ja info saamiseks 1247.

"Kiire abi on siis, kui inimesed vajavad kiirabi, pääste või politsei abi ja kellegi elu või tervis on ohus. 1247 saabki helistada siis, kui inimesed vajavad informatsiooni või soovivad riigile anda mingit infot või tagasisidet," selgitas Oks.

1247 loodi märtsi keskel koroonainfo jagamiseks ja ka edaspidi saab sealt küsida teavet testimise, reisi- ja muude piirangute kohta. 1247 infonumbrit on lihtne meeles hoida see on 1 number, kuhu saab helistada 24/7. Numbrile 1247 helistamine on tasuta ja sinna saab helistada ka lauatelefonilt.