Alates 1. jaanuarist hakkasid Suurbritanniast Eestisse saabuvatele postipakkidele kehtima samad tingimused nagu kõikidele kolmandate riikide saadetistele, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Üle 22-eurostele pakkidele lisandub nüüd 20-protsendiline käibemaks. Üle 150-euroste pakkide puhul tuleb tasuda liskas käibemaksule ka tollimaks, mille määr sõltub sellest, millise kaubaga on tegu.

"Lisanduvaid makse saab inimene vormistada ise, aga ta võib vormistamisel kasutada ka näiteks Omniva või maksu- ja tollimeti abi," ütles Omniva turundus- ja kommunikatsioonijuht Kaja Sepp.

Kõige rohkem tellitakse Suurbritanniast elektroonikat ja ilukaupu ning Suurbritannia on olnud viie riigi seas, mille veebipoodidest enim kaupu tellitakse ja kuhu ka pakke saadetakse.

2020. aastal hoogustus e-kaubandus ning Kaja Sepa sõnul hakati kõige rohkem koroonaviiruse esimese laine ajal tellima Eesti ja Euroopa Liidu riikide e-poodidest.

Pakkide kohalejõudmist on aeglustanud muudatused lennuliikluses.

"See sõltub riigist ja natuke ka hetkeolukorrast. Kui me enne rääkisime Suurbritanniast, siis Suurbritanniaga peatas Eesti lennuühenduse. See on täiesti omaette olukord, mis tähendab ka seda, et Eestist välja Suurbritanniasse saadetavaid saadetisi, me loodame, et saame teele panna 4. jaanuarist," rääkis Sepp.

Alates juulist tuleb kolmandatest riikidest pakki tellides tasuda käibemaks igalt saadetiselt.