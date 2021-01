Reformierakond esitas abieluhääletusele 3337 muudatusettepanekut

Põhiseaduskomisjoni esimehe Anti Poolametsa sõnul esitati abieluhääletuse eelnõule kokku 9370 muudatusettepanekut, komisjon on praeguseks alustanud muudatusettepanekutega tutvumise ja nende rühmitamisega. Omajagu aega on võtnud Reformierakonna paberil esitatud muudatusettepanekute sisse skaneerimine, kokku esitas erakond 3337 ettepanekut.

"Et teada saada täpselt mitu ettepanekut täpselt oli Reformierakond paberil teinud, pidime need kõik sisse skaneerima ja muutma loetavaks. Saime lõpuks erineva numbri sellest, mida ütles Reformierakond. Nemad ütlesid 3500 ettepanekut, meie saime 3337," ütles Poolamets ERR-ile.

Kokku esitati seega 9370 muudatusettepanekut, millest enamus on Poolametsa sõnul huumoriküsimused.

Näiteks tõi komisjoni esimees küsimused "Kas abielu mõiste Eestis peaks kokku langema abielu mõiste ja sisuga Namiibias?", "Kas Eesti Vabariigis tuleks meestel keelata kunstjuuksed?" ja "Kas Eestis tuleks keelustada sõprus?".

"Paraku tuli isegi roppusi, nii et need on eraldi rubriik," nentis Poolamets. "Sotsiaaldemokraatidelt kogunes 5800 ettepanekut. Nende hulgas olid mõned, mida võiks käsitleda tõsiste küsimustena, kuigi suurem osa selliseid, mis pakkusid oma küsimust, aga hoopis teistel teemadel."

"Ka totrate küsimuste hulgast ja trollimisest selekteerivad mõned üksikud, mis on sisulised. Näiteks "Kas täiendada perekonnaseadust samasooliste paaride õigusega sõlmida kooselu?". See seondub küll enam-vähem selle teemaga, mida me käsitleme," ütles ta.

Poolametsa sõnul tegeleb komisjon praegu ettepanekute uurimise ja rühmitamisega, põhiseaduskomisjon koguneb käesoleval nädalal muudatusettepanekute arutamiseks ka erakorralisele istungile.

Kui Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni ja üksikute rahvasaadikute digitaalselt esitatud muudatusettepanekud on leitavad riigikogu kodulehelt, siis Reformierakonna skaneeritud ettepanekud sinna veel jõudnud ei ole.