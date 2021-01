Galerii: Rüüstamine Reopalu kalmistul

Muinsuskaitseameti Järvama nõunik Karen Klandorf ütles ERR-ile, et kahju hindamine käib, kuid esmaspäeva jooksul loeti kalmistu kahest kvartalist kokku 92 puuduolevat metallristi küljes olnud vasktahvlit, kuid kokku võib olla neid varastatud 150-200.

Metallivaraste saagiks on langenud ka kultuurilooliselt oluliste inimeste matmispaikade tähised.

"Ajaliselt dateeruvad nad 19. sajandi keskpaika ja kolmandasse veerandisse, nii et teo toimepanijal on olnud üsna kindlalt piiritletav sihtmärk. Rikutud on ka Paide linna jaoks olulist rolli mänginud isikute ja nende prekondade hauatähised. Need on perekond Hesse, Brasche, Hoffmann, kõik meie tegusad balitisakslased 19. sajandist," rääkis Klandorf.

Skulptor-restauraatori Paul Uibopuu hinnangul on kahju väga suur.

"Tegemist on nii materiaalse, aga ennekõike kultuuriloolise ja moraalse kahjuga. Kindlasti me peame taastama kultuuritegelaste haudadel puuduolevad sildid. Ja sõltub, kui palju me materjali leiame muuseumi fondidest ja omaste käest, vastavalt siis sellele ka teised," rääkis Uibopuu.

Järva Teataja andmeil on teiste seas ära viidud ka prohvet Maltsvetina tuntud 19. sajandi usuliikumise juhi Juhan Leinbergi nimeplaat.