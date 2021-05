Reopalu kalmistu rikutud hauatähiste kordategemiseks võib kuluda aastaid

Kohalik pensionär sai möödunud aasta lõpukuudel ristide küljest segamatult varastada 200 vaskset või messingist nimeplaati, kuna Reopalus polnud kalmistuvahti. Kokku volditud kultuuriväärtuslikud metallitükid jäid esialgu märkamata ka Kuusakoski Paide kokkuostupunktis, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Nüüd on Paide linnavalitsus palganud kalmistuvahi ja hiljuti tuli teade kultuuriministeeriumilt, et nimeplaatide ennistamine võib alata.

"Meie taotluses oli summaks peaaegu 50 000 eurot. Praegu on meile tagasi tulnud informatsioon, et me saame kolmel aastal, igal aastal umbes 12 400 eurot nende siltide taastamiseks. See kokku teeb pea 37 000 eurot. Ülejäänud summa tuleb linnaeelarvest. Ja loodetavasti ka head linnakodanikud tulevad appi. Sellel aastal juba alustame esimeste töödega," rääkis Paide linnapea Priit Värk.

Kuigi rahaabi oodatakse ka linnakodanikelt, plaanib linnavalitsus kahju välja nõuda kalmistut rüüstanud 76-aastaselt Röa küla mehelt, kelle politsei kinni pidas.

"Kavatseme pöörduda kohtu poole, et ta hüvitaks selle. Eks seal omaette küsimus on kui palju tal endal on maksevõimet," ütles Värk.

"Suur lootus on, et ikkagi see ajalooline väärtus nende originaalplaatide näol saab kalmistul olema mõne aasta pärast taas terviklikult tagasi," ütles Järvamaa Muuseumi teadusjuht Ründo Mülts.

"Reopalu kalmistu on siis selline huivitav palett Eesti kultuuriloost, siia on maetud nii August Wilhelm Hupel, Eestimaa uurimise rajaja, prohvet Maltsvet, nobelist Hesse esivanemad kui ka mitmed teised meie kultuuroiloos lokaalset tähtsust omanud tegelased. Teisisõnu, see on justkui nagu mälumaastik keset Eestimaa südant," rääkis Mülts.