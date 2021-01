Tallinn plaanib 1.-4., 9. ja 12. klasside õpilased lubada järgmisel nädalal, mil talvine koolivaheaeg lõppeb, tagasi koolidesse õppima. Eeldus on valitsuse otsus, mis langetatakse neljapäeval.

Valitsus otsustas 29. detsembril, et kui epidemioloogiline olukord seda lubab, võivad Tallinna, Harjumaa ja Ida-Virumaa alg- ja lõpuklassid naasta 11. jaanuarist kontaktõppele. Ülejäänud Eesti piirkondades lõppeb koolidele seatud kaugõppepiirang täielikult.

Kinnitust valitsuse aasta lõpus tehtud otsusele aga veel ei ole - see vaadatakse üle valitsuse 7. jaanuari istungil. Tallinn juhindub valitsuse otsusest.

Tallinna haridusameti juht Andres Pajula on aga optimistlik: "Eelinfo põhjal on meil teadmine, et algklassid kindlasti jätkavad koolis, ka lõpuklassid, kui ei tule just eraldi täiendavaid piiranguid. Kui lapsed lastakse valitsuse otsusega tagasi koolidesse, siis meil pole siin mingit põhjust teistsuguseid reegleid kehtestada. Tallinn on kogu aeg olnud seisukohal, et algklassid peaksid koolis käima," ütles Pajula ERR-ile.

Tallinna haridusamet plaanis koolijuhtidega küsimust teisipäeval arutada, et aga valitsus otsustab Tallinna koolide küsimuse alles neljapäeval, lükati ka koosolek koolijuhtidega neljapäevale edasi. Kui otsus sünnib, teavitatakse sellest ka koole ja lapsevanemaid.