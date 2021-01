Norra politsei lõpetas Gjerdrumis maalihke päästeoperatsiooni

Päästeoperatsiooni katkestas teisipäeval pisut enne keskpäeva uus maalihe, mistõttu pidid otsijad kiiresti alalt lahkuma. Seekordne maalihe oli 30 meetrit lai, keegi selle tagajärjel kannatada ei saanud, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Suure kurbusega pean teatama, et me enam ei looda leida kedagi elusalt maalihkest Gjerdrumis. Võin vaid kujutada ette omaste valu. Kümme inimest kaotas oma elu. Kolm neist on endiselt kadunud," ütles Norra politsei peakonstaabel Ida Melbo Oystese.