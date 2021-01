Harjumaa harrastussportlased käivad teiste maakondade spordikeskustes

Harjumaa ranged koroonapiirangud on sundinud harrastusportlasi üle maakonna piiri sõitma, et spordikeskusi külastada. Kui Harjumaal ja Ida-Virumaal on spordisaali uksed avatud ainult tippsortlastele, siis ümbritsevates maakondades on oodatud kõik.

Harjumaa piiri lähedastele sprodikeskustele on pigem pinnuks 50-protsendilise maksimaalse täituvuse nõue kui külastajate vähesus. Tapa valla spordikeskuse direktor Priit Hundi sõnul võib Tapa jääda liiga kaugele, kuid Jäneda spordihoone vastu on harjumaalaste huvi suur.

"Pärast seda, kui Harjumaal piirangud kehtestati, siis tõusis huvi - uuriti ilmselt Harjumaa piiril, kes Aegviidus ja selle ümbruses on, et kuidas meil Jänedal võimalused on. Paar päeva kirjutati ja helistati meile, aga hetkel on nagu vaiksemaks jäänud. Kas siis võib-olla polnud huvi, ei tuldud kohale või siis tegelikult keegi juba kasutabki meie võimalusi siin Tapal ja Tammsalus," rääkis Hunt.

Tallinna keskklinnas elav harrastusportlane Silja sõidab viis korda nädalas trenni tegema üle maakonna piiri.

"Eelmisel nädalal ja see nädal ma olen sõitnud korra Kohilasse ehk Raplamaale ja kaks korda Paidesse ning nüüd avastasin Märjamaa jõusaali," rääkis Silja.

Tema sõnul on jõusaalides ruumi piisavalt ja ettevaatusabinõude täitmine on lihtne. Nakkusohtu ta ei karda: "Ma ausalt öeldes ei muretse. Ma pigem muretsen selle pärast, et ma saaksin oma trennid tehtud kuna ma valmistun võistlusteks."

Terviseameti epidemioloogi Irina Dotšenko sõnul on koroonaviirus levimas põhjast lõuna suunas. Just Ida-Virumaad ümbritsevatetes maakondades on nakkusoht kasvamas. Kuigi Dotšenko tunnistab, et võrdlemisi tühjas jõusaalis on nakatumise tõenäosus madal, ei kiida ta mõtet sõita Harjumaalt välja spordisaaali külastama.

"Kindlasti see suurendab nakatumisohtu, suurendab eeskätt teiste maakondade suhtes. Kui meie Harjumaa inimesed käivad kuskil väljas, siis teoreetiliselt ja ka mõne protsendi tõenäosusega nad võivad seda nakkust kanda. Kui nad käivad tervena, siis oht võib-olla ei ole nii suur, aga teatud juhtudel, kui inimene ei taju, et ta on haige või kuskil kümnendik põevad statisika kohaselt haigust ilma sümptomiteta, siis tekib ka võimalus viiruse levikuks," rääkis Dontšenko.

Kultuuriminister Tõnis Lukas ei soovita spordikeskustel sihilikult, näiteks reklaamiga, Harju- või Ida-Virumaa inimesi enda juurde meelitada. Kuigi Lukas rõhutab, et praegu tuleks võimalusel sporti teha vabas õhus, ei pea ta sportlaste reisimist üle maakonna piiri ohtlikuks.

"On alasid, kus siseruumideta ei saa ja kui Tallinna ja Ida-Virumaa inimesed ja Harjumaa inimesed leiavad võimaluse muudes baasides, siis on see igati tervitatav. Lihtsalt kõik, kes kodukohast eemale liiguvad, peaksid arvestama, et seal mujal tahavad ka inimesed turvaliselt elada, ja [seepärast tuleb] kõigist turvanõutest ja usaldusmeetmetest hoolega kinni pidada," ütles kultuuriminister.