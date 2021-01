Uus tehnoloogia seab inimese tuvastamiseks fookuse näo neile osadele, mis ei ole kaetud, näiteks silmadele, vahendas BBC.

NEC selgitas, et inimese tuvastamine võtab aega vähem kui sekundi ning selle täpsusprotsent on üle 99,9.

Näiteks Briti politsei kasutab NEC-i näotuvastustehnoloogiat selleks, et võrrelda rahvahulgas olevaid nägusid politsei jälgimise all olevate inimestega. Samuti on NEC-i klientide hulgas Lufthansa ja Šveitsi lennufirma Swiss International Airlines.

NEC on oma Tokyo peakorteris asuvas kaupluses katsetamas ka automaatmaksete süsteemi. NEC-i digiplatvormide osakonna asejuht Shinya Takashima selgitas Reutersile, et selle tehnoloogia abil saavad inimesed erinevates olukordades vältida pindade puudutamist. Tema sõnul kasvas koroonaviiruse tõttu vajadus sellise tehnoloogia järele veelgi.

Enne koroonapandeemiat ei suutnud näotuvastustehnoloogiad tuvastada 20 kuni 50 protsenti näomaski kandvatest inimestest, selgub Jaapani standardite ja tehnoloogia riikliku instituudi raportist. 2020. aasta lõpuks on nende täpsus oluliselt paranenud.

Näotuvastus on aga tekitanud ka vastuolusid. Näiteks on tekkinud kõhklusi, kui hästi tuvastavad need tehnoloogiad tumedama nahavärviga inimesi, samuti muretsetakse inimeste privaatsuse pärast. Näiteks mullu augustis nimetas kohus Wales'i politsei näotuvastustehnoloogia kasutamise ebaseaduslikuks, kui selle kohta esitas kaebuse üks kodanikuõiguste aktivist.