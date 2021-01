Holger Mölder: USA sündmused näitavad, et demokraatia kandepind on habras

Kolmapäeval, kui Ameerika Ühendriikide Kongress kogunes kinnitama presidendivalimiste tulemusi, saabus kongressi hoone ette Washingtonis Kapitooliumi künkal ka vihane rahvamass.

Need Donald J. Trumpi toetajad olid tõejärgse ajastu sünnitis, kes olid loonud endale maailma, mille kokkukukkumist nad eitasid, suutmata sellest endakehtestatud maailmast leida enam väljapääsu ning kinnitades ustavust juhile, keda nad pimesi uskusid, vastasid nad niiviisi presidendi keeldumisele tunnistada valimiste tulemusi.

Siinjuures polnud olulised enam valimispettust kinnitavad tõendid, mida ei suutnud leida ükski Ühendriikide kohus, hoolimata Trumpi juristide poolt esitatud ja tagasi lükatud 60 kohtuasjast, vaid mässajate usk presidendi tahte ülimuslikkusesse. Selline on autoritaarse võimukorralduse loogika.

Sündmus näitab veelkord, et demokraatia kandepind on habras ja isegi kõige tugevamate traditsioonidega demokraatiad võivad sattuda kriisi äärele. Samal ajal, kui vihane pööbel ründas kongressi hoonet Kapitooliumi künkal, päästsid kongressi ametnikud pidulikes nahaga vooderdatud mahagonkastides valimiskogu hääli, mis kinnitasid Joe Bideni võitu presidendivalimistel.

Arvamuste paljusus on demokraatliku ühiskonnakorralduse põhiprintsiipe. Väga paljud diktaatorid on läbi ajaloo valitsenud viidates rahva tahtele, kes, lastes end petta võimuesindajate populistlikest loosungitest, samastavad end valitseva klassiga.

Miljonid toetasid Saksamaa Natsionaalsotsialistlikku parteid riigipäeva valimistel 1933. aasta mais. Miljonid toetasid bolševikke Venemaa Asutava Kogu valimistel 1917. aasta novembris. Ameerika Ühendriikide valitsemissüsteemi on läbi sajandite iseloomustanud parteideülesus (bipartisanship), aga samuti võimude (täidesaatva, seadusandliku ja kohtuvõimu) tasakaalu printsiip, mida president Trumpil õnnestus edukalt lõhkuda.

Sündmused Washingtonis näitasid kogu maailmale, et riigi toimimine eeldab tema valitsejatelt vastutustunnet ühiskonna ees ja riiki ei saa juhtida gängiliidri kombel, kus rahva tahtega manipuleeritakse isiklike ambitsioonide nimel.

Presidendi kodupartei, ajalooliste traditsioonidega Vabariiklik partei, mille ridadesse kuulusid väljapaistvad presidendid nagu Abraham Lincoln, Theodore Roosevelt ja Ronald Reagan, oli muutumas presidendile kuulekaks kummitempliks ning kasutades ära Trumpi populaarsust tema toetajate hulgas, mängis ohtlikult tulega, tolereerides Trumpi autokraatlikke ambitsioone ning kandes kaasvastutust selle eest, mis kulmineerus 6. jaanuaril.

Endine Arizona vabariiklik senaator Jeff Flake kirjutas 6. jaanuari New York Times'is:

"Kahjuks keeldub president Trump aktsepteerimast oma olulist kaotust ja on seega otsustanud luua alternatiivse tegelikkuse, milles ta võitis [valimised]. Ületades [tegelikkuse ja kujuteldava vahelist] Rubico jõge, on hr Trump inspireerinud minu parteist paljusid, kes näivad olevat õppinud sellest anomaalsest presidendiametist valesid õppetunde. George Orwell [kirjutades 1984] mõtles, et tema töö toimiks hoiatusena, mitte tegevusmallina."