Kolmapäeval tungisid tuhanded Trumpi-meelsed protestijad Kapitooliumi hoonesse. Politsei ei suutnud sissetungi takistada, kuid tulistas surnuks ühe naise.

Kapitooliumi hoonet valvas väike politseinike rühm ja sissetungijad saavutasid kiiresti ülekaalu.

USA ametnikud teatasid, et nad ootasid paremäärmuslike ja vasakpoolsete fraktsioonide väikeseid kähmlusi, sarnaseid neile, mis puhkesid eelmise aasta novembri meeleavaldustel.

"Kapitooliumi politsei ei olnud meeleavalduse suuruseks valmis. Kui märatsejad tungisid hoonesse, olid teised föderaalsed õiguskaitseasutused reageerimisel aeglased, kas austusest president Trumpi vastu või lihtsalt kogemuste puudumise pärast. Kui märatsejad Kapitooliumi tungisid, olid korrakaitsjad kiiresti ülekoormatud ega suutnud enam piisavalt kiiresti reageerida," ütles endine FBI tippametnik David Gomez.

USA kaitseministeeriumi ametnikud olid varem öelnud, et nende hinnangul piisab umbes 350 rahvuskaardi liikmest, et toetada Washingtoni politseid.

"Kaitseministeerium tahtis vältida USA sõjaväelaste saatmist Kapitooliumi treppidele ja käskisid ohvitseridel vältida Kapitooliumit ja seda ümbritsevat territooriumi," ütlesid ametnikud.

USA Kapitooliumi politsei on föderaalne õiguskaitseamet, mis kaitseb kongressi hoonet ja selle liikmeid. Seal töötab 1900 politseiniku ja nende tööülesanded on väiksemad kui teistel föderaalosakondadel.

2017. aastal heategevuslikul pesapallimängul tulistati kongressi liiget Steve Scaliset ja Kapitooliumi politsei otsustav sekkumine päästis suuremast verevalamisest. "Ma kuulsin ilmselt 50, 60 lasku, kõik oleksid saanud surma, kui poleks olnud Kapitooliumi politseid," ütles 2017. aastal senaator Rand Paul.

Kolmapäevane protestijate tegevus on püstitanud siiski küsimuse, kas Kapitooliumi politsei on varustatud piisavalt hästi, et toime tulla laialdasemate ohtude ja vägivallaga.

USA senati endise ajaloolase Donald Ritchie sõnul luges Kapitooliumi politsei lihtsalt olukorda valesti.

"Kapitoolium on oma ajaloo jooksul näinud tohutuid rahumeelseid proteste lugematute probleemide pärast. Ma olen üllatunud, et märatsemine juhtus, samadel põhjustel oli ka politsei üllatunud," teatas Ritchie.

Koroonaviiruse epideemia on samuti räsinud Kapitooliumi politseid, mitmete töötajate testitulemused on olnud positiivsed.

Pärast seda kui protestijad olid Kapitooliumi sisse murdnud, teatas kaitseministeerium veel 1100 rahvuskaardi aktiveerimisest, kuid nende paigutamise asukoht jäi ebaselgeks.

"Oleme täielikult aktiveerinud Washingtoni linnastu rahvuskaardi, et aidata föderaalset ja kohalikku õiguskaitset. Oleme valmis pakkuma täiendavat tuge, kui kohalikud omavalitsused seda nõuavad," teatas USA kaitseministri kohusetäitja Christopher Miller.

Kolmapäeva hilisõhtul teatas New Yorgi kuberner Andrew Cuomo, et tema osariik saadab Washingtoni 1000 rahvuskaardi sõjaväelast. "New York on valmis tagama, et Ameerika rahva tahe saab ohtutult ellu viidud," kirjutas Cumo Twitteris.

USA peaprokuröri kohusetäitja Jeffrey Rosen mõistis Kapitooliumi ründamise sündmused samuti hukka.

"Justiitsministeerium saatis Kapitooliumisse abiks FBI, USA alkoholi-, tubaka, tulirelvade büroo agendid," teatas Rosen.

Samuti saadeti Kapitooliumisse Washingtoni linnastu politseijaoskonna ohvitserid, et aidata taastada kord ja puhastada hoone märatsejatest.