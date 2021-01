Pärast rahutusi USA-s ütles Eesti rahanduminister Martin Helme, et ennekõike hoiab tema pöialt ameerika rahvale, mitte mõnele poliitikule või parteile. Samas tõdes EKRE juht, et on suur Donald Trumpi fänn.

Helme ütles neljapäevasel valitsuse pressikonverentsil, et tema hinnangul on meedia kajastanud erinevalt kolmapäevaseid rahutusi ning suviseid Black Lives Matter protseste ja rahutusi Valgevenes pärast presidendivalimisi.

Helme sõnas, et neid teemasid tuleks käsitleda kõikide nurkade alt ja neutraalselt.

"Mina sooviksin Ameerika valimiste või praeguse olukorra puhul soovida tarkust, jõudu ja edu ameerika rahvale," ütles ta ja lisas, et USA põhiseadus algab fraasiga "We the people" ehk "Meie, (Ameerika Ühendriikide) rahvas".

Helme lisas, et on ise suur president Donald Trumpi fänn ning Ühendriikides on poliitikuid, kes usuvad, et valimistulemuste võltsimise süüdistusi tuleks arutada.

Selle peale teatas peaminster Jüri Ratas, et kõik võltsimissüüdistused on ümber lükatud ja USA institutsioonide toimimist ei saa kahtluse alla seada.

"Ameerika ühiskond on põhjalikult lõhki ühiskond," sõnas Helme.

Küsimuse peale, mida arvab Helme Marko Mihkelsoni väljaöeldu kohta, et riigikogu Donald Trumpi toetusrühm tuleks laiali saata, ütles minister, et riigikogu liikmed on suveräänsed ja võivad trumpismi toetada.

"Ma kutsun Marko Mihkelsoni üles jätma hommikune konjakijoomine maha," ütles Helme ja lisas, et tema ei näe ühtegi põhjust, miks toetusrühm peaks laiali minema.

Helme hinnangul tegi Trump üleskutse vägivalda mitte kasutada ja laiali minna, kuid nüüd üritatakse jätta muljet, nagu oleks Trump vägivalda õhutanud.

"Kahtlemata, kohe kuidagi ei saa pooldada või nõustuda või toetada seda, et poliitkat tehakse vägivaldselt tänavatel," ütles Helme ja võrdles praeguseid sündmusi Portlandis toimunud meelevaldustega.