Reinsalu ja Ratas mõistsid USA rahutused hukka

"Äärmiselt murettekitavad sündmused Washingtonis. Olen kindel, et USA demokraatia lahendab selle olukorra õigusriiklikul viisil. Demokraatliku protsessi vääramise katse jõuga ei ole aksepteeritav," kirjutas Reinsalu sotsiaalmeedias.

Reinsalu soovitas Eesti kodanikel Washingtonis vältida rahvakogunemisi ja juhinduda ametivõimude juhistest.

Jüri Ratas kirjutas Twitteris, et vägivaldsed pildid Kapitooliumi ründamisest on šokeerivad. "Aga ma olen kindel, et USA demokraatia ja õigusriik on piisavalt tugevad, et iga rünnak tagasi lüüa," seisus Ratase postituses.

Euroopa Parlamendi liige Jaak Madison (EKRE) aga nimetas rünnakut Kapitooliumile valimiste võltsimise vastaseks protestiks.

"Vasakäärmuslased märatsevad Washingtoni tänavatel ja massimeedia ütleb: nii armas ja tore, nad võitlevad rassilise võrdsuse eest. Valimisvõltsimiste ja massimeedia suunatud manipulatsioonide vastu protestivad inimesed ning massimeedia ütleb: kohutav ja jube, nad ei austa demokraatlikke valimistulemusi!

Jah, kole lugu tõesti, et ühele jõule tekib vastujõud. Mida tellitakse, seda saadakse. Alati," kirjutas Madison.

Maailma liidrid mõistsid rünnaku hukka

Sündmused Washingtonis mõistis hukka ka Euroopa Liidu välispoliitikajuht Josep Borrell.

"Maailma silmis näib Ameerika demokraatia täna õhtul olevat piiramisrõngas," ütles Borrell.

"See on ennenägematu rünnak USA demokraatiale, selle institutsioonidele ja õigusriigile. Ühendriikide 3. novembri valimistulemusi tuleb täielikult austada," lisas Borrell.

Suurbritannia peaminister Boris Johnson mõistis kolmapäeval hukka Washingtonis aset leidvad häbiväärsed sündmused, kui president Donald Trumpi pooldajad Kapitooliumile tormi jooksid.

"Häbiväärsed stseenid USA kongressis. USA seisab demokraatia eest kogu maailmas ja nüüd on ülioluline, et toimuks rahumeelne ja korrapärane võimu üleandmine," toonitas Johnson.

NATO peasekretär Jens Stoltenberg nimetas kolmapäeval Washingtonis toimuvat šokeerivaks, kui president Donald Trumpi pooldajad Kapitooliumile tormi jooksid.

"Demokraatlike valimiste tulemusi tuleb austada," ütles Stoltenberg viidates presidendivalimistele, kus Joe Biden alistas Trumpi.

Saksa välisminister Heiko Maas kutsus kolmapäeval USA presidendi Donald Trumpi pooldajaid üles lõpetama "demokraatial trampimine" pärast seda, kui nad murdsid sisse kongressihoonesse ja sundisid katkestama seal toimunud ühisistungi.

"Trump ja tema poolehoidjad peaksid lõpuks aktsepteerima Ameerika valijate otsust ja lõpetama demokraatial trampimise," kirjutas ta Twitteris.

"Demokraatia vaenlastele valmistab heameelt näha neid uskumatuid pilte Washington DC-st," lisas ta. "Õhutavad sõnad muutuvad vägivaldseteks tegudeks."

Prantsusmaa välisminister Jean-Yves Le Drian mõistis kolmapäeval hukka tõsise rünnaku demokraatiale Ühendriikides, kus president Donald Trumpi pooldajad tungisid USA kongressihoonesse.

"Ameerika institutsioonide vastu suunatud vägivald on väga tõsine rünnak demokraatiale. Ma mõistan selle hukka," sõnas Le Drian.

"Ameerika inimeste tahet ja nende antud hääli tuleb austada," lisas välisminister.