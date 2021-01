Valitsus ei leevendanud Harju- ja Ida-Virumaal spordiklubides piiranguid

"Valitsus otsustas teha piirangutes leevendusi 13 maakonnas, sest nendes maakondades pole olnud epideemia levik suurem kui enne. Seal on võimalik edaspidi gruppides, sise- kui välistingimustes nii võistelda kui ka treeninguid teha suuremal määral kui praegu," ütles ERR-ile kultuuriminister Tõnis Lukas.

13 maakonnas lõppevad praegu kehtivad piirangud, kus sisetingimustes saab spordiga tegelda 1+1 inimest, pühapäeval. Esmaspäevast on kõigis maakondades peale Harjumaa ja Ida-Virumaa võimalik sisetingimustes trenni teha 10+1 reegli alusel, välistingimustes võib grupi surus olla 25 inimest, ütles Lukas. Üksikharrastajatelt nõutakse lihtsalt distantsi hoidmist.

Lukas möönis, et see võib kaasa tuua sporditurismi Harjumaalt, kuid piirata seda ei saa ega ole ka kavas, pigem loodetakse inimeste mõistlikkusele.

"Kõigis spordibaasides on turvanõuded ja neid ei ületata. Ja baasid pole kummist. Kindlasti kõik ei mahu rändama. Ja kui osa läheb rändama, siis meil ei ole maakondades piirikontrolli ega ületamise keeldu. Mõistlikul määral, kui ei alahinnata kohalikke nõudeid ega tingimusi, võivad inimesed minna oma kodukohast mujale. Loodame, et Harjumaal ja Ida-Virumaal hakkavad ka lähinädalatel sporditingimused paranema, aga praegu on nakatumise numbrid väga suured. Leevendusi teha ei ole võimalik," lausus Lukas.