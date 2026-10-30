X!

SKP kiirhinnang: kolmanda kvartali majanduskasv oli 2,2 protsenti

Majandus
Statistikaameti hoone.
Statistikaameti hoone. Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR
Majandus

Statistikaameti esialgsel hinnangul suurenes sisemajanduse koguprodukt (SKP) 2026. aasta kolmandas kvartalis võrreldes eelmise aasta sama ajaga 2,2 protsenti.

Statistikaameti rahvamajanduse arvepidamise teenusejuht Robert Müürsepp sõnas, et mitmed näitajad viitavad majanduse laiapõhjalisele tugevnemisele.

"SKP kiirhinnangu põhjal majanduskasv kolmandas kvartalis veidi kiirenes, seda nii aastataguse ajaga kui ka eelmise kvartaliga võrreldes," tõdes Müürsepp.

Võrreldes selle aasta teise kvartaliga kasvas kolmandas kvartalis sesoonselt ja tööpäevade arvuga korrigeeritud SKP kiirhinnangul 0,6 protsenti.

Ametlikud andmed SKP 2026. aasta kolmanda kvartali kohta avaldab statistikaamet 30. novembril.

SEB majandusanalüütik Mihkel Nestor märkis, et 2,2 protsenti on umbes samas suurusjärgus käesoleva aasta esimese ja teise kvartaliga, mil SKP kasvas vastavalt 2,9 protsenti ja 1,8 protsenti. SKP kiirhinnang ei avalda kasvu täpsemaid allikaid, ent ilmselt panustas sellesse nii eksport kui ka sisetarbimine.

"Nõudluse kasv meie peamistel sihtturgudel on parandanud ennekõike kaupade väljavedu, mis on pikalt olnud madalseisus. Sellel aastal on selgelt kosunud ka majapidamiste tarbimine, mida on soosinud ligi kuue protsendi suurune palgakasv ja viimaste aegade madalaim inflatsioon. Teisalt on tõusvad energiahinnad nüüd inflatsiooni taas kiirendamas, mis hakkab tarbimise kasvu aeglustama. Siiani on tagasihoidlikuks jäänud investeeringud, kuid ettevõtete laenamisaktiivsuse kasv viitab sellele, et järgnevad kvartalid võivad selles vallas tuua paremaid tulemusi."

Nestor lisas, et senised prognoosid on 2027. aastaks ennustanud majanduskasvu edasist kiirenemist, ent kõrgem inflatsioon ja intressimäärade tõus võivad neid ennustusi kärpida. Teisalt on seis Eesti majanduses viimaste aastatega võrreldes kindlasti kõige parem ja mõõdukas majanduskasv jätkub ka järgmisel aastal.

SKP kiirhinnang. Autor/allikas: Statistikaamet

Toimetaja: Urmet Kook

Samal teemal

eesti raadio

AUHINNATUD SARI

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

08:32

Zverevist saab maailma esireket järgmisel esmaspäeval

08:31

Von Krahli teatrit asub juhtima Annika Üprus

08:28

Ukraina taasalustas rünnakuid Venemaa naftarafineerimistehaste vastu Uuendatud

08:22

Teater laulab | "Öö valge on õnn"

08:13

SKP kiirhinnang: kolmanda kvartali majanduskasv oli 2,2 protsenti

08:10

Maailma suurimat krüptovaluutabörsi tabas küberrünnak

08:00

Kuusk ja Polonia alistasid karikasarjas kõrgliigaklubi

07:51

Berliini linnapeakandidaat sattus Hamasi-teemalise vaidluse keskmesse

07:36

Otse kell 12: ülevaade olukorrast Ukraina sõja rinnetel

06:47

Advokaadid Ginter, Nerets, Švirinas: põhiõigus rüüstata

ringhääling 100

otse uudistemajast

taustajutud

Loetumad uudised

29.10

Pipedrive koondab massiliselt töötajaid ja paneb kontoreid kinni Uuendatud

29.10

Sõja 1709. päev: Ukraina hävitas kaks Vene sõjalennukit Su-34 Uuendatud

29.10

Euroopa Komisjon keeldus andmast Balti riikidele droonitõrjeks 500 miljonit

29.10

Vaimse tervise eksperdid: Viidingu hüvastijätukirjade avaldamine võib tekitada ohu

29.10

Valmis president Ülle Madise ametlik foto

29.10

Draamateater lõpetas grupitellimuste müügi menulavastustele

29.10

Coolbeti peakontor koondab Eestis 130 töötajat Uuendatud

29.10

Demokraadist USA senaator soovitas Vene kütust vedavatel laevadel kurssi muuta

28.10

Pakirobot põhjustas vigastatutega liiklusõnnetuse

29.10

Pevkuri kandideerimise kohal püsib küsimärk

ilmateade

SPORT

08:32

Zverevist saab maailma esireket järgmisel esmaspäeval

08:00

Kuusk ja Polonia alistasid karikasarjas kõrgliigaklubi

29.10

Grünmanni, Lassi ja Asi klubid said eurosarjas lüüa

29.10

Tartu Bigbank on alustanud hooaega kahe 3:0 võiduga

loe: kultuur

08:31

Von Krahli teatrit asub juhtima Annika Üprus

08:22

Teater laulab | "Öö valge on õnn"

29.10

Suri "Star Trekist" ja "X-meestest" tuntud Patrick Stewart

29.10

Eesti keeles ilmus graafiline raamat rindade tähendusest ja koormast

loe: eeter

29.10

Zetod: meie taga on kogu soome-ugri rahvas

29.10

Panørama, Vemka ja Hans Markus: toome Eesti Laulule värskust

29.10

Jaagup Tuisk ja Wanda: kirjutasime oma loo pärast "Romeo ja Julia" lõppu

29.10

Kaheksandat korda Eesti Laulul osalev Traffic: meile meeldib sellel karusellil keerelda

Raadiouudised

29.10

Päevakaja (29.10.2026 18:00:00)

29.10

Autoettevõtjad innustavad noori autotehnikuks õppima

29.10

Osa USA valijatest muretseb enda valitsuse sekkumise pärast vahevalimistesse

29.10

Koolinoored mängivad Tallinnas trammidega ohtlikke mänge

29.10

Vaimse tervise ekspertide sõnul võib Viidingu hüvastijätukirjade avaldamine tekitada ohu

29.10

Tulevikus võib riigiasutusse minnes isiku tõendada ka nutitelefoniga

29.10

Sotside häältemagnet Marina Kaljurand seekord ei kandideeri

29.10

Raadiouudised (29.10.2026 15:00:00)

29.10

Raadiouudised (29.10.2026 12:00:00)

29.10

Raadiouudised (29.10.2026 09:00:00)

Viimased teleuudised

järjejutt

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo