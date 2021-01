Leedus tehti möödunud ööpäevaga 12 754 koroonatesti, millest positiivsed olid 1993. Positiivsete testide osakaal oli seega 15,6 protsenti, teatas Leedu rahvusringhääling LRT.

Suri 28 koroonaviirusega nakatunud patsienti. Kokku on alates pandeemia algusest Leedus surnud 2104 inimest.

Alates pandeemia algusest on Leedus koroonaviirusega nakatunud 156 539 inimest, kellest täielikult on paranenud 87 963.

Leedu kahe viimase nädala nakatumisnäitaja 100 000 elaniku kohta on 1 126,4. See ei ole enam Euroopa riikide arvestuses kõige kõrgem näitaja. Tšehhi vastav näitaja on 1253,9.

Leedus on praeguseks koroonaviiruse vastase vaktsiini saanud 16 822 inimest.