Läänemaal asuv Lääne-Nigula vald on lammutanud viimase viie aasta jooksul neli hüljatud kortermaja ning sellel nädalal alustati lisaks veel kahe hoone likvideerimist. Varasem kogemus on näidanud, et kolemajadest vabanemisel on kõige aeganõudvam objektide valla omandisse saamine. Juhan Hepner