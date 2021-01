Tartu Maarja kirikule ehitatakse tagasi sõjas hävinud torn

Laulupidude hälli, Tartu Maarja kiriku taastamistööd on jõudnud nii kaugele, et pühapäeval õnnistati pidulikult kiriku torni ehitus.

Veidi rohkem kui kaheksa kuu pärast on Tartu Maarja kirik 33 meetrit kõrgem. Pühapäeval, kiriku 179. aastapäeval, pandi pikalt oodatud torniehitusele nurgakivi.

"Me oleme seda väga kaua oodanud, kogudusena oleme oodanud lausa 60 aastat. See on suurepärane tunne. See torn muudab ju oluliselt Tartu linnapilti," rääkis Tartu Maarja kiriku SA juhataja Silvia Leiaru.

Ehitustööd algavad juba esmaspäeval. Teises maailmasõjas hävinud torn, kust rohkem kui 150 aastat tagasi kuulutati avatuks esimene üldlaulupidu, taastatakse üsnagi algupärasel kujul. Selleks on rohkem kui 500 annetaja toel kogutud pea poolteist miljonit eurot.

Hulk väiksemaid töid on kirikus sees juba tehtud. Algselt taheti taastatud Maarja kirik avada koos 2019. aasta juubelilaulupeoga, kuid rahapuudusel lükkus see edasi.

Leiaru sõnul tuleb alumisele kolmele korrusele lift. "Kui nüüd kellade juurde tahta minna, siis kaks korrust tuleb siiski keerdtrepist ronida. Ülemisel korrusel saab vaadata aknavõredest välja," ütles Leiaru.

Praegusest hankest jäid välja veel Maarja kiriku tornitipu ja - kiivri ehitus, mille jaoks on tarvis koguda veel mõnisada tuhat eurot. Kogudus ja kiriku sihtasutus jätkavad annetuste kogumist, et õige varsti saavutaks torn ka oma lõppkõrguse, mis koos tornikukega on 55 meetrit.