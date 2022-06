Tartu Maarja kirik sai peale tornikiivri ja kullatud tornikuke

Maarja kirikut peetakse üheks rahvusliku ärkamisaja keskuseks, sest just seal kuulutati avatuks esimene üldlaulupidu.

Teisipäeval hoonele pandud torn on kiriku kolmas, esimene kukkus kokku ehitamise ajal 1837. aastal ning teise hävitasid pommitamisega punaväed 1941. aastal.

Nagu toona, on ka uue torni otsas 55 meetri kõrgusel kullatud tornikukk.

Seni on kiriku ülesehitamiseks kulunud üle miljoni euro. Kogu hoone taastamine maksaks ligi viis miljonit eurot.

"Tuleviku küsimus on see, kuidas õnnestub meil leida endale kaasteelisi ehk annetajaid. Järgmine ehitushange võiks kirikusaali lage ja aknaid puudutada. See on umbes poolteist miljonit ja seda raha meil praegu ei ole üldse. /.../ Vahel ma näen und küll, et kui Tartust saab Euroopa kultuuripealinn aastal 2024, siis kirik on väljast selline nagu ta oli 180 aastat tagasi," rääkis Tartu Maarja koguduse juhatuse liige Toomas Savi.