Tartu Ülikool (TÜ) andis teada, et koroonaviiruse laialdase leviku tõttu riigis alustatakse kevadsemestrit suures mahus veebipõhiselt. Auditoorselt toimuvad vaid praktikumid, mida veebis teha ei saa.

Ülikool kirjutas, et vähemalt veebruaris toimub õppetöö veebis. Kevadsemester algab 8. veebruaril.

"Selle kohta, mis saab märtsis, teeme uue otsuse kuu aja pärast veebruari esimesel poolel. Loodetavasti saame hakata märtsis-aprillis naasma väikestes rühmades tavapärase õppetöö juurde. Vajaduse korral saame selleks kasutada teaduspõhiseid arvutusi ning andmeid ruumide mahu ja ventilatsiooni kohta," kirjutab ülikool.

Ülikool kutsub tudengeid üles veebiloengutes ja -seminarides aktiivselt kaasa tegema, sisse lülitama nii oma kaameraid ja mikrofone.

Õppejõududel soovitatakse aga eksamineerimisel faktiteadmiste asemel hinnata rohkem tudengite analüüsivõimet ja sünteesioskust.

"Kuigi muutused on praeguses olukorras paratamatud, jäävad õppimise ja õpetamise püsiväärtused ometi muutumatuks. Üliõpilasesinduse eestvedamisel on kokku lepitud õppimise hea tava, õppejõud järgivad õpetamise hea tava. Mõlema tavaga väärtustatakse koostööd. Keerulistel aegadel aitab teadmine, et koos õpetamist ja õppimist õppides tuleme ka sellest kriisist välja loodetavasti targema ja tugevamana," lisas TÜ.