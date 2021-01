Peaminister Jüri Ratase (KE) sõnul astus president Kersti Kaljulaid oma abieluküsitluse kompromissettepanekuga jõulise sammu päevapoliitikasse. Ratas ütles, et ei mõista, mida president selle sammuga taotleb.

"Vabariigi presidendi ettepanek on arusaamatu. Mida ta antud initsiatiiviga taotleb? Kas see on vähemusi, abielu või mingit muud küsimust puudutava seaduseelnõu rahvahääletusele panek? Sellega astub president igatahes jõulise sammu päevapoliitikasse," kirjutas Ratas Facebookis.

"Kui öelda A, siis tuleb öelda ka B. Igal vabariigi presidendi avaldusel on arvestatav kaal, mistõttu oleks aus inimestele selgelt välja öelda, millist seaduseelnõu ta rahvahääletusele panna soovib," lisas Ratas.

President Kersti Kaljulaid kutsus parlamendierakondade esindajad teisipäeval enda juurde arutama poliitilist olukorda ja teeb parteidele ettepaneku siduda abieluteemaline rahvahääletus riigikogu usaldushääletusega. See tähendab, et rahvahääletuse "ei" tulemus tähendaks riigikogu tagasiastumist ja erakorraliste valimiste korraldamist.